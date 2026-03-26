Le programme des internationaux du PSG

Durant cette trêve internationale de mars, 18 joueurs du PSG ont été convoqués avec leur sélection avec différents enjeux.

En attendant un mois d’avril chargé avec le PSG, les joueurs parisiens sont actuellement avec leur sélection durant cette trêve internationale de mars. Au total, 18 membres de l’effectif de Luis Enrique ont quitté la capitale pour rejoindre leur équipe nationale. Seuls Renato Marin et Lucas Beraldo, non convoqués, ainsi que Fabian Ruiz, Bradley Barcola, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, blessés, sont restés à Paris pendant cette trêve.

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France (Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué et Ousmane Dembélé)

Jeudi 26 mars (21h sur TF1) : France / Brésil (au Gillette Stadium, à Foxborough / match amical)

(au Gillette Stadium, à Foxborough / match amical) Dimanche 29 mars (21h sur TF1) : France / Colombie (Northwest Stadium, à Landover / match amical)

Portugal (Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos)

Dimanche 29 mars (03h00) : Mexique / Portugal (Estadio Azteca, à Mexico / match amical)

(Estadio Azteca, à Mexico / match amical) Mercredi 1er avril (01h00 sur L’Equipe live foot) : États-Unis / Portugal (Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta / match amical)

Brésil (Marquinhos)

Jeudi 26 mars (21h sur TF1) : France / Brésil (Gillette Stadium, à Foxborough / match amical)

(Gillette Stadium, à Foxborough / match amical) Mercredi 1er avril (01h00 sur L’Equipe live foot) : Brésil / Croatie (Camping World Stadium, à Orlando / match amical)

Maroc (Achraf Hakimi)

Vendredi 27 mars (21h15) : Maroc / Equateur (Riyadh Air Metropolitano, à Madrid / match amical)

(Riyadh Air Metropolitano, à Madrid / match amical) Mardi 31 mars (21h) : Maroc / Paraguay (Stade Bollaert-Delelis, à Lens / match amical)

Equateur (Willian Pacho)

Vendredi 27 mars (21h15) : Maroc / Equateur (Riyadh Air Metropolitano, à Madrid / match amical)

(Riyadh Air Metropolitano, à Madrid / match amical) Mardi 31 mars (20h45 sur L’Equipe live foot) : Pays-Bas / Equateur (Philips Stadion, à Eindhoven / match amical)

Géorgie (Khvicha Kvaratskhelia)

Jeudi 26 mars (18h sur L’Equipe live foot) : Géorgie / Israël (Mikheil Meskhi Stadioni, à Tibilissi / match amical)

(Mikheil Meskhi Stadioni, à Tibilissi / match amical) Dimanche 29 mars (15h sur L’Equipe live foot) : Lituanie / Géorgie (Darius and Girenas Stadium, à Kaunas / match amical)

Ukraine (Illia Zabarnyi)

Jeudi 26 mars (20h45 sur L’Equipe live foot) : Ukraine / Suède (Stade Ciutat, à Valence / demi-finale de barrages à la Coupe du monde 2026)

(Stade Ciutat, à Valence / demi-finale de barrages à la Coupe du monde 2026) Mardi 31 mars (20h45 / en cas de succès face à la Suède) : Ukraine / Pologne ou Albanie

Russie (Matvey Safonov)

Vendredi 27 mars (17h30) : Russie / Nicaragua (Krasnodar Stadium, à Krasnodar / match amical)

(Krasnodar Stadium, à Krasnodar / match amical) Mardi 31 mars (19h) : Russie / Mali (Stade Krestovski, à Saint-Pétersbourg / match amical)

Corée du Sud (Lee Kang-In)

Samedi 28 mars (15h) : Corée du Sud / Côte d’Ivoire (Stadium MK, à Milton Keynes / match amical)

(Stadium MK, à Milton Keynes / match amical) Mardi 31 mars (20h45) : Autriche / Corée du Sud (Ernst-Happel-Stadion, à Viennes / match amical)

Sénégal (Ibrahim Mbaye)

Samedi 28 mars (17h) : Sénégal / Pérou (Stade de France à Saint-Denis / match amical)

(Stade de France à Saint-Denis / match amical) Mardi 31 mars (19h) : Sénégal / Gambie (Stade Me Abdoulaye Wade à Diamniadio / match amical)

Espagne U18 (Dro Fernandez)

Mercredi 25 mars : Espagne / Croatie (4-0, 1ère journée de phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Czech Republic 2027 – Tour 1)

(4-0, 1ère journée de phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Czech Republic 2027 – Tour 1) Samedi 28 mars (12h) : Espagne / Angleterre (2e journée de phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Czech Republic 2027 – Tour 1)

(2e journée de phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Czech Republic 2027 – Tour 1) Mardi 31 mars (14h45) : Espagne / Bulgarie (3e journée de phase de qualifications à l’UEFA U19 Championship Czech Republic 2027 – Tour 1)