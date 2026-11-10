Le programme des internationaux du PSG
Pendant quinze jours, le PSG ne jouera pas. Place à la trêve internationale. Quinze joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Découvrez le programme des internationaux du PSG ici.
La deuxième trêve internationale de la saison 2026-2027 a ouvert ses portes hier. Cette dernière, qui durera quinze jours, va concerner quinze joueurs du PSG. Certains joueront les derniers matches de la phase de poules de la Ligue des nations, alors qu’Achraf Hakimi disputera des matches de qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. D’autres joueront des matches amicaux ou encore des rencontres de qualification à l’Euro U19. Retrouvez le calendrier des internationaux du PSG lors de cette trêve internationale.
Equipe de France – Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery
- Italie / France – Cinquième journée phase de groupes de la Ligue des nations (12 novembre, 20h45)
- France / Turquie – Sixième journée phase de groupes de la Ligue des nations (16 novembre, 20h45)
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Portugal – Vitinha, João Neves
- Portugal / Danemark – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (14 novembre, 20h45)
- Pays de galles / Portugal – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)
Espagne – Fabián Ruiz, Ferran Torres
- Tchéquie / Espagne – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (12 novembre, 20h45)
- Espagne / Angleterre – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)
Belgique – Mika Godts
- Turquie / Belgique – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (12 novembre, 20h45)
- Belgique / Italie – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)
Ukraine – Illia Zabarnyi
- Irlande du Nord / Ukraine – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (14 novembre, 20h45)
- Ukraine / Géorgie – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)
Equateur – Willian Pacho
- Equateur / Costa Rica – Match amical (14 novembre, une heure du matin, heure française)
Maroc – Achraf Hakimi
- Maroc / Niger – Troisième journée qualification CAN 2027 (13 novembre, 21 heures)
- Niger /Maroc – Quatrième journée qualification CAN 2027 (17 novembre, 21 heures)
Russie – Matvey Safonov
- Ouzbékistan / Russie – Match amical (12 novembre, 16 heures)
- Russie / Venezuela – Match amical (17 novembre, 17 heures)
Equipe de France Espoirs – Senny Mayulu
- France / Italie – Match amical (13 novembre, 18h30)
- Angleterre / France – Match amical (17 novembre, 20h30)
Equipe de France U20 – Quentin Ndjantou
- France / Danemark – Match amical (12 novembre, 17 heures)
- France / Danemark – Match amical (15 novembre, 13 heures)
Italie U19 – Alessandro Longoni
- Italie / Roumanie – Première journée Eliminatoires Euro U19 (11 novembre, 15h30)
- Italie / Ukraine – Deuxième journée Eliminatoires Euro U19 (14 novembre, 15h30)
- Israël / Italie – Troisième journée Eliminatoires Euro U19 (17 novembre, 13 heures)
Espagne U19 – Dro Fernandez
- Espagne / Islande – Première journée Eliminatoires Euro U19 (11 novembre, 16h00)
- Espagne / Pays de Galles – Deuxième journée Eliminatoires Euro U19 (14 novembre, 13h30)
- Finlande / Espagne – Troisième journée Eliminatoires Euro U19 (17 novembre, 13 heures)