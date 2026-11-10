Pendant quinze jours, le PSG ne jouera pas. Place à la trêve internationale. Quinze joueurs du PSG sont concernés par cette dernière. Découvrez le programme des internationaux du PSG ici.

La deuxième trêve internationale de la saison 2026-2027 a ouvert ses portes hier. Cette dernière, qui durera quinze jours, va concerner quinze joueurs du PSG. Certains joueront les derniers matches de la phase de poules de la Ligue des nations, alors qu’Achraf Hakimi disputera des matches de qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. D’autres joueront des matches amicaux ou encore des rencontres de qualification à l’Euro U19. Retrouvez le calendrier des internationaux du PSG lors de cette trêve internationale.

Equipe de France – Désiré Doué, Warren Zaïre-Emery

Italie / France – Cinquième journée phase de groupes de la Ligue des nations (12 novembre, 20h45)

– Cinquième journée phase de groupes de la (12 novembre, 20h45) France / Turquie – Sixième journée phase de groupes de la Ligue des nations (16 novembre, 20h45)

Portugal – Vitinha, João Neves

Portugal / Danemark – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (14 novembre, 20h45)

– Cinquième journée phase de poules de la (14 novembre, 20h45) Pays de galles / Portugal – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)

Espagne – Fabián Ruiz, Ferran Torres

Tchéquie / Espagne – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (12 novembre, 20h45)

– Cinquième journée phase de poules de la (12 novembre, 20h45) Espagne / Angleterre – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)

Belgique – Mika Godts

Turquie / Belgique – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (12 novembre, 20h45)

– Cinquième journée phase de poules de la (12 novembre, 20h45) Belgique / Italie – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)

Ukraine – Illia Zabarnyi

Irlande du Nord / Ukraine – Cinquième journée phase de poules de la Ligue des nations (14 novembre, 20h45)

– Cinquième journée phase de poules de la (14 novembre, 20h45) Ukraine / Géorgie – Sixième journée phase de poules de la Ligue des nations (17 novembre, 20h45)

Equateur – Willian Pacho

Equateur / Costa Rica – Match amical (14 novembre, une heure du matin, heure française)

Maroc – Achraf Hakimi

Maroc / Niger – Troisième journée qualification CAN 2027 (13 novembre, 21 heures)

– Troisième journée qualification (13 novembre, 21 heures) Niger /Maroc – Quatrième journée qualification CAN 2027 (17 novembre, 21 heures)

Russie – Matvey Safonov

Ouzbékistan / Russie – Match amical (12 novembre, 16 heures)

– Match amical (12 novembre, 16 heures) Russie / Venezuela – Match amical (17 novembre, 17 heures)

Equipe de France Espoirs – Senny Mayulu

France / Italie – Match amical (13 novembre, 18h30)

– Match amical (13 novembre, 18h30) Angleterre / France – Match amical (17 novembre, 20h30)

Equipe de France U20 – Quentin Ndjantou

France / Danemark – Match amical (12 novembre, 17 heures)

– Match amical (12 novembre, 17 heures) France / Danemark – Match amical (15 novembre, 13 heures)

Italie U19 – Alessandro Longoni

Italie / Roumanie – Première journée Eliminatoires Euro U19 (11 novembre, 15h30)

– Première journée (11 novembre, 15h30) Italie / Ukraine – Deuxième journée Eliminatoires Euro U19 (14 novembre, 15h30)

– Deuxième journée (14 novembre, 15h30) Israël / Italie – Troisième journée Eliminatoires Euro U19 (17 novembre, 13 heures)

Espagne U19 – Dro Fernandez

Espagne / Islande – Première journée Eliminatoires Euro U19 (11 novembre, 16h00)

– Première journée (11 novembre, 16h00) Espagne / Pays de Galles – Deuxième journée Eliminatoires Euro U19 (14 novembre, 13h30)

– Deuxième journée (14 novembre, 13h30) Finlande / Espagne – Troisième journée Eliminatoires Euro U19 (17 novembre, 13 heures)