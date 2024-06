Le programme des internationaux du PSG à l’Euro 2024

L’Euro 2024 a ouvert ses portes hier soir avec la large victoire de l’Allemagne, pays hôte, contre l’Écosse (5-1). Onze joueurs du PSG sont concernés par cette compétition.

Quelques semaines après la fin de la saison 2023-2024 en club, certains joueurs ont été convoqués avec leurs sélections nationales respectives pour disputer l’Euro 2024. La compétition européenne a officiellement été lancée hier soir avec le match d’ouverture entre l’Allemagne, le pays hôte, et l’Écosse. Dans cette rencontre à sans unique, les Allemands se sont facilement imposés (5-1). Ils lancent parfaitement leur Euro. Onze joueurs du PSG seront concernés par cette compétition, qui a commencé hier, donc, et qui se clôturera le 14 juillet, date de la finale. Premiers joueur parisiens a entré en lice, Fabian Ruiz, avec l’Espagne contre la Croatie ce samedi à 18 heures (BeIN Sports 1) et Gianluigi Donnarumma avec l’Italie, qui affronte l’Albanie ce soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1). Découvrez ci-dessous le programme des joueurs du PSG lors de cet Euro 2024.

Gianluigi Donnarumma – Italie

Samedi 15 juin 2024 à 21h00 : Italie – Albanie (Iduna Park, Dortmund, UEFA Euro 2024, phase de groupes, 1er journée)

Jeudi 20 juin 2024 à 21h00 : Espagne – Italie (Veltins-Arena, Gelsenkirchen, UEFA Euro 2024, phase de groupes, 2e journée)

Lundi 24 juin 2024 à 21h00 : Croatie – Italie (RB Arena, Leipzig, UEFA Euro 2024, phase de groupes, 3e journée)

Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira, Gonçalo Ramos – Portugal

Mardi 18 juin 2024 à 21h00 : Portugal – République Tchèque (RB Arena, Leipzig – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe F, 1re journée)

Samedi 22 juin 2024 à 18h00 : Turquie – Portugal (BVB Stadion Dortmund, Dortmund – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe F, 2e journée)

Mercredi 26 juin 2024 à 21h00 : Géorgie – Portugal (Arena AufSchalke, Schalke – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe F, 3e journée)

Zaïre-Emery, Kolo Muani, Dembélé, Barcola – France

Lundi 17 juin 2024 à 21h00 : Autriche – France ( ESPRIT arena , Düsseldorf – UEFA Euro 2024 , phase de groupes, Groupe D, 1ere journée)

– ( , – , phase de groupes, Groupe D, 1ere journée) Vendredi 21 juin 2024 à 21h00 : Pays-Bas – France ( RB Arena, Leipzig – UEFA Euro 2024 , phase de groupes Groupe D, 2e journée)

– ( – , phase de groupes Groupe D, 2e journée) Mardi 25 juin 2024 à 18h00 : France – Pologne (Iduna Park, Dortmund – UEFA Euro 2024, phase de groupes, Groupe D, 3e journée)

Fabian Ruiz – Espagne

Samedi 15 juin 2024 à 18h00 : Espagne – Croatie (Olympiastadion, Berlin – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe B, 1re journée)

Jeudi 20 juin 2024 à 21h00 : Espagne – Italie (Arena AufSchalke, Gelsenkirchen – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe B, 2e journée)

Lundi 24 juin 2024 à 21h00 : Albanie – Espagne (Düsseldorf Arena, Düsseldorf – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe B, 3e journée)

Milan Skriniar – Slovaquie

Lundi 17 juin 2024 à 18h00 : Belgique – Slovaquie (Frankfurt Arena, Francfort – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe E, 1re journée)

Vendredi 21 juin 2024 à 15h00 : Slovaquie – Ukraine (Düsseldorf Arena, Düsseldorf – UEFA Euro 2024, phase de groupes, groupe E, 2e journée)