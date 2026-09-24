Le programme des internationaux du PSG durant la trêve
Depuis lundi, la première trêve internationale de la saison a ouvert ses portes. Elle concerne 20 joueurs du PSG. Retrouvez ici le programme de ces 20 joueurs durant les trois prochaines semaines.
Après la victoire du PSG lors du Classico contre Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 dimanche soir (1-2), la première trêve internationale de la saison 2026-2027 a ouvert ses portes. Elle va durer durant trois semaines et va concerner pas moins de 20 joueurs du club de la capitale. Pour ces derniers, il y aura des matches de phase de poules de la Ligue des nations, des rencontres de qualification à la CAN 2027, des matches des éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs mais également des matches amicaux. Retrouvez ci-dessous le programme des internationaux du PSG.
Equipe de France – Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Maghnes Akliouche
- Turquie / France – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 20h45)
- Belgique / France – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 20h45)
- France / Italie – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)
- France / Belgique – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)
Portugal – Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes
- Portugal / Pays de Galles – Première journée phase de poules Ligue des nations (24 septembre, 20h45)
- Norvège / Portugal – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (27 septembre, 20h45)
- Danemark / Portugal – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (1er octobre, 20h45)
- Portugal / Norvège – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (4 octobre, 20h45)
Espagne – Fabian Ruiz, Ferran Torres
- Angleterre / Espagne – Première journée phase de poules Ligue des nations (26 septembre, 20h45)
- Espagne / Croatie – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (29 septembre, 20h45)
- Espagne / République Tchèque – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (3 octobre, 20h45)
- Croatie / Espagne – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (6 octobre, 20h45)
Géorgie – Khvicha Kvaratskhelia
- Géorgie / Irlande du Nord – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 18 heures)
- Géorgie / Ukraine – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 18 heures)
- Hongrie / Géorgie -Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)
- Irlande du Nord / Géorgie – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)
Belgique – Mika Godts
- Italie / Belgique – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 20h45)
- Belgique / France – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 20h45)
- Belgique / Turquie – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)
- France / Belgique – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)
Maroc – Achraf Hakimi
- Maroc / Gabon – Qualifications à la CAN 2027 (25 septembre, 21 heures)
- Lesotho / Maroc – Qualifications à la CAN 2027 (29 septembre, 15 heures)
- Maroc / Ghana – Match amical (4 octobre, 21 heures)
Ukraine – Illia Zabarnyi
- Hongrie / Ukraine – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 20h45)
- Géorgie / Ukraine – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 18 heures)
- Ukraine / Irlande du Nord – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)
- Ukraine / Hongrie – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)
Equateur – Willian Pacho
- Equateur / Corée du Sud – Match amical (24 septembre, 13 heures)
- Equateur / Japon – Match amical (1er octobre, 12h10)
Russie – Matvey Safonov
- Russie / Iran – Match amical (29 septembre)
- Russie / Namibie – Match amical (3 octobre)
- Russie / Nigéria – Match amical (6 octobre)
Brésil – Marquinhos
- Australie / Brésil – Match amical (25 septembre, 12 heures)
- Australie / Brésil – Match amical (29 septembre, 12 heures)
- Inde / Brésil – Match amical (3 octobre, 16 heures)
Equipe de France Espoirs – Senny Mayulu
- Islande Espoirs / France Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (25 septembre, 17 heures)
- Estonie Espoirs / France Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (29 septembre, 18 heures)
- France Espoirs / Luxembourg Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (3 octobre, heure à définir)
- France Espoirs / Suisse Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (6 octobre, 19 heures)
Equipe de France U20 – Quentin Ndjantou, Dimitri Leucea
- France U20 / Allemagne U20 – Match amical (25 septembre)
- France U20 / Angleterre U20 – Match amical (29 septembre)
- France U20 / Italie U20 – Match amical (3 octobre)
Espagne U19 – Dro Fernandez
- Stage de préparation du lundi 21 au jeudi 24 septembre à
Marbella