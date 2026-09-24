Le programme des internationaux du PSG durant la trêve

Depuis lundi, la première trêve internationale de la saison a ouvert ses portes. Elle concerne 20 joueurs du PSG. Retrouvez ici le programme de ces 20 joueurs durant les trois prochaines semaines.

Après la victoire du PSG lors du Classico contre Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1 dimanche soir (1-2), la première trêve internationale de la saison 2026-2027 a ouvert ses portes. Elle va durer durant trois semaines et va concerner pas moins de 20 joueurs du club de la capitale. Pour ces derniers, il y aura des matches de phase de poules de la Ligue des nations, des rencontres de qualification à la CAN 2027, des matches des éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs mais également des matches amicaux. Retrouvez ci-dessous le programme des internationaux du PSG.

Equipe de France – Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Maghnes Akliouche

Turquie / France – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 20h45)

– Première journée phase de poules (25 septembre, 20h45) Belgique / France – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 20h45)

– Deuxième journée phase de poules (28 septembre, 20h45) France / Italie – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)

– Troisième journée phase de poules (2 octobre, 20h45) France / Belgique – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)

Portugal – Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes

Portugal / Pays de Galles – Première journée phase de poules Ligue des nations (24 septembre, 20h45)

– Première journée phase de poules (24 septembre, 20h45) Norvège / Portugal – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (27 septembre, 20h45)

– Deuxième journée phase de poules (27 septembre, 20h45) Danemark / Portugal – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (1er octobre, 20h45)

– Troisième journée phase de poules (1er octobre, 20h45) Portugal / Norvège – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (4 octobre, 20h45)

À lire aussi : De nombreux joueurs du PSG convoqués pour la trêve internationale

Espagne – Fabian Ruiz, Ferran Torres

Angleterre / Espagne – Première journée phase de poules Ligue des nations (26 septembre, 20h45)

– Première journée phase de poules (26 septembre, 20h45) Espagne / Croatie – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (29 septembre, 20h45)

– Deuxième journée phase de poules (29 septembre, 20h45) Espagne / République Tchèque – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (3 octobre, 20h45)

– Troisième journée phase de poules (3 octobre, 20h45) Croatie / Espagne – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (6 octobre, 20h45)

Géorgie – Khvicha Kvaratskhelia

Géorgie / Irlande du Nord – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 18 heures)

– Première journée phase de poules (25 septembre, 18 heures) Géorgie / Ukraine – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 18 heures)

– Deuxième journée phase de poules (28 septembre, 18 heures) Hongrie / Géorgie -Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)

-Troisième journée phase de poules (2 octobre, 20h45) Irlande du Nord / Géorgie – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)

Belgique – Mika Godts

Italie / Belgique – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 20h45)

– Première journée phase de poules (25 septembre, 20h45) Belgique / France – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 20h45)

– Deuxième journée phase de poules (28 septembre, 20h45) Belgique / Turquie – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)

– Troisième journée phase de poules (2 octobre, 20h45) France / Belgique – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)

Maroc – Achraf Hakimi

Maroc / Gabon – Qualifications à la CAN 2027 (25 septembre, 21 heures)

– Qualifications à la (25 septembre, 21 heures) Lesotho / Maroc – Qualifications à la CAN 2027 (29 septembre, 15 heures)

– Qualifications à la (29 septembre, 15 heures) Maroc / Ghana – Match amical (4 octobre, 21 heures)

Ukraine – Illia Zabarnyi

Hongrie / Ukraine – Première journée phase de poules Ligue des nations (25 septembre, 20h45)

– Première journée phase de poules (25 septembre, 20h45) Géorgie / Ukraine – Deuxième journée phase de poules Ligue des nations (28 septembre, 18 heures)

– Deuxième journée phase de poules (28 septembre, 18 heures) Ukraine / Irlande du Nord – Troisième journée phase de poules Ligue des nations (2 octobre, 20h45)

– Troisième journée phase de poules (2 octobre, 20h45) Ukraine / Hongrie – Quatrième journée phase de poules Ligue des nations (5 octobre, 20h45)

Equateur – Willian Pacho

Equateur / Corée du Sud – Match amical (24 septembre, 13 heures)

– Match amical (24 septembre, 13 heures) Equateur / Japon – Match amical (1er octobre, 12h10)

Russie – Matvey Safonov

Russie / Iran – Match amical (29 septembre)

– Match amical (29 septembre) Russie / Namibie – Match amical (3 octobre)

– Match amical (3 octobre) Russie / Nigéria – Match amical (6 octobre)

Brésil – Marquinhos

Australie / Brésil – Match amical (25 septembre, 12 heures)

– Match amical (25 septembre, 12 heures) Australie / Brésil – Match amical (29 septembre, 12 heures)

– Match amical (29 septembre, 12 heures) Inde / Brésil – Match amical (3 octobre, 16 heures)

Equipe de France Espoirs – Senny Mayulu

Islande Espoirs / France Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (25 septembre, 17 heures)

– Éliminatoires du (25 septembre, 17 heures) Estonie Espoirs / France Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (29 septembre, 18 heures)

– Éliminatoires du (29 septembre, 18 heures) France Espoirs / Luxembourg Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (3 octobre, heure à définir)

– Éliminatoires du (3 octobre, heure à définir) France Espoirs / Suisse Espoirs – Éliminatoires du Championnat d’Europe Espoirs (6 octobre, 19 heures)

Equipe de France U20 – Quentin Ndjantou, Dimitri Leucea

France U20 / Allemagne U20 – Match amical (25 septembre)

– Match amical (25 septembre) France U20 / Angleterre U20 – Match amical (29 septembre)

– Match amical (29 septembre) France U20 / Italie U20 – Match amical (3 octobre)

Espagne U19 – Dro Fernandez