Le programme des joueurs du PSG avant la finale contre Arsenal

Ce samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6), le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Même s’il s’agit d’un match exceptionnel, le programme d’avant-match ne va pas changer de d’habitude.

Le PSG peut encore un peu plus entrer dans l’histoire ce samedi après-midi avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. En cas de succès, les Parisiens s’offriraient une deuxième Ligue des champions de suite et deviendraient la première équipe depuis le Real Madrid (2016, 2017 et 2018) à conserver son trophée dans la plus grande des compétitions de clubs. Même si l’horaire de la finale de la Champions League passant de 21 heures la saison dernière à 18 heures cette saison, le PSG ne modifiera pas son programme d’avant-match

À lire aussi : Dembélé, un compétiteur féroce qui veut encore tout rafler

Un programme traditionnel malgré le changement d’horaire de la finale

Comme le rapporte RMC Sport, les joueurs du PSG ont tous rendez-vous à neuf heures au petit-déjeuner à leur hôtel Anantara New York Palace. Une ultime séance vidéo/moment d’échanges avec le staff est prévue dans la foulée. Le déjeuner aura, lui, lieu à 13 heures avant la traditionnelle sieste, indique le média sportif. Le départ du bus pour le stade est prévu à 15 heures 55-16 heures, conclut RMC Sport.