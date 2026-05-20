Le programme des joueurs portugais du PSG après la finale de la Ligue des champions

Le 30 mai, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Après ce choc, de nombreux joueurs vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, a évoqué le programme des joueurs portugais après cette finale.

Hier, Roberto Martinez a dévoilé la liste du Portugal pour la Coupe du monde. Le sélectionneur portugais a convoqué les quatre Portugais du PSG, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos. Ces derniers rejoindront la Seleçao après la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain. Roberto Martinez a évoqué l’arrivée des Portugais du PSG à l’issue de la finale de la Ligue des champions.

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« Les joueurs disposent de sept jours pour décompresser »

« Nous allons gérer ça comme nous l’avons toujours fait. Nous avons de l’expérience puisque le PSG a déjà gagné la Ligue des champions l’an passé, avant qu’on remporte la Ligue des nations. Le protocole est très clair : les joueurs disposent de sept jours pour décompresser, passer du temps avec leur famille et se préparer pour le prochain objectif, à savoir notre équipe nationale, indique le sélectionneur du Portugal en conférence de presse. Au PSG, après la finale, les joueurs n’ont qu’à se rendre à la Cidade do Futebol (le centre d’entraînement de l’équipe du Portugal, NDLR) pour notre match amical contre le Chili au stade national du Jamor. Nous disposons déjà de beaucoup d’informations à leur sujet. Ils pourront participer au match contre le Nigeria à Leiria, puis il y aura une très bonne période pour préparer les quatre joueurs afin qu’ils puissent aider l’équipe lors du Mondial. »