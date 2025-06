Le PSG 2025 / 2026 plus fort que 2021 / 2022 en vente de maillots !

Le PSG connaît une saison 2024 / 2025 historique et pleine de succès sportifs. Ces derniers sont excellemment bien transformé en succès commerciaux.

Pour son meilleur lancement de maillot domicile, le PSG doit remonter à 2021 / 2022. Cependant, une semaine après son lancement, celui de 2025 / 2026 surpasse ce record avec une augmentation de 37% des ventes. Par ailleurs, le maillot domicile de la saison à venir a également dépassé la meilleure vente de l’histoire du PSG sur la première semaine : le maillot third Jordan de la saison 2020 / 2021. Le site Fanatics précise également que la boutique en ligne du Paris Saint-Germain depuis le sacre en Ligue des Champions a connu 6 de ses 10 journées les plus prolifiques. Outre ces records en France et en ligne, les ventes de produits dérivés sur la boutique en ligne aux Etats-Unis a connu une croissance de 744% depuis le match face à l’Atlético Madrid (victoire 4-0) en comparaison aux 7 jours précédents. Le Chief Revenue Officer du club de la capitale, Richard Heaselgrave, a déclaré à ce sujet pour le site britannique FC Business : « Ces ventes record sont le reflet de la résonance mondiale du Paris Saint-Germain et du lien profond que nous partageons avec nos fans« .

Président de Fanatics International, Stephen Dowling s’est lui exprimé pour FC Business : « La demande de produits du PSG depuis sa victoire en Ligue des Champions est sans précédent […] Le club a effectivement transformé son succès sportif en un phénomène commercial et culturel mondial, en partie grâce au lancement rapide de produits exclusifs et à la force de sa marque dans le monde entier« .