Le PSG, 36e équipe sportive la plus valorisée au monde

Le PSG ne cesse de grimper dans la hiérarchie des clubs de sports du monde. Dans le dernier classement des équipes sportives les plus valorisées du monde de Forbes, les Rouge & Bleu se classent à la 36e place.

Depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG en 2011, le club de la capitale n’a cessé de croitre au niveau mondial, que ce soit sur le terrain, le côté marketing ou bien en termes de fans. La présence de très grands joueurs dans son effectif et ses prestations sur les terrains, ainsi que son palmarès, ont permis au PSG de devenir une des meilleures équipes du monde. Comme chaque année, Forbes dévoilé son top 50 des équipes sportives les plus valorisées du monde. Pour celui de l’année 2023, le PSG se classe à la 36e place avec une valorisation estimée à 4,21 milliards dollars.

Septième club de football du Top 50

Ce top 50 est dominé par des franchises de NFL et de NBA. Les Dallas Cowboys (NFL) s’adjugent la première place avec une valorisation à 9 milliards de dollars. Ils devancent les New York Yankees (Base-ball, 7,1 milliards de dollars). Le podium est complété par l’équipe de NBA des Golden State Warriors, dont la valorisation est estimée à 7 milliards de dollars. Le PSG est le septième club de football de ce classement derrière le Real Madrid (11e, 6,7 milliards), Manchester United (13e, 6 milliards), le FC Barcelone (18e, 5,508 milliards), Liverpool (20e, 5,288 milliards), Manchester City (23e, 4,99 milliards) et le Bayern Munich (24e, 4,86 milliards). Dans un communiqué, le PSG s’est félicité du fait que le club de la capitale « est la franchise de sport qui progresse le plus vite de l’élite mondiale. En atteignant la 36e place, le PSG signe une progression de 12 places par rapport à 2022, la plus forte enregistrée par l’étude sur une année. Cette tendance se confirme sur le long terme, le Paris Saint-Germain est la franchise de sport avec la plus forte croissance en valeur sur cinq ans (+334%)« , souligne le PSG dans son communiqué.