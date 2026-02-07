Le PSG a apporté quelques modifications à sa liste pour la Ligue des champions

Qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, le PSG a pu apporter quelques modifications à sa liste des joueurs qui peuvent disputer la compétition.

Onzième de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG devra passer par les barrages pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Champions League. À ce stade de la compétition, le club de la capitale affrontera l’AS Monaco dans un choc franco-français. La manche aller se déroulera au Stade Louis II le 17 février alors que la manche retour se jouera au Parc des Princes le 25 février. Pour les phases finales de la Ligue des champions, le PSG, comme tous les autres clubs qualifiés après la phase de ligue, peut modifier sa liste de joueurs qui peuvent participer à la C1. Ce samedi, l’UEFA a dévoilé la nouvelle liste du PSG pour la suite du tournoi.

Trois nouveaux venus

Seule recrue du PSG lors du mercato hivernal, Dro Fernandez a évidemment été ajouté à la liste de Luis Enrique. Les titis Noah Nsoki, Mathis Jangeal ont eux aussi été ajoutés. Ils font partie de la liste B, qui comporte les joueurs du centre de formation. Cette dernière peut-être modifiée à tout moment durant le parcours de l’équipe dans cette Ligue des champions. Noham Kamara, qui en faisait partie, a lui été retiré. Le titi a en effet quitté le club de la capitale en janvier pour prendre la direction de Lyon.

La liste du PSG pour la Ligue des champions