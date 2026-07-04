Dro Fernandez
Image : PSG.fr

Le PSG a choisi Dro plutôt qu’Ismael Saibari pour son milieu

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet4 juillet 2026

Selon Le Parisien, Ismael Saibari, cadre du Maroc durant cette Coupe du monde, avait été proposé au PSG cet hiver.

L’hiver dernier, le Paris Saint-Germain a arraché un grand espoir au FC Barcelone. Dro Fernandez a ainsi signé à Paris pour quatre ans et demi. Depuis, l’espoir espagnol de 18 ans a joué avec parcimonie pour ses six premiers mois, marquant, tout de même, son premier but en rouge et bleu. Et avant de boucler cette opération pour environ 10 millions d’euros, la direction parisienne a eu la très belle opportunité de recruter un tout autre joueur.

Un jeune gardien signe son premier contrat professionnel avec le PSG

Luis Campos a dit non pour Ismael Saibari

Un joueur qui brille d’ailleurs de mille feux durant cette Coupe du monde : Ismael Saibari. En effet, d’après Le Parisien, le nom de l’international marocain a bien été soufflé à Luis Campos l’hiver dernier. Néanmoins, à la recherche d’un profil plus 8, le décideur portugais n’a pas donné suite. Ce qui a notamment permis au FC Bayern de rafler la mise dans ce dossier.

Pour la somme de 55 millions d’euros, le FC Bayern a ainsi officialisé le transfert d’Ismael Saibari en provenance du PSV Eindhoven. À voir si le choix Dro s’avèrera payant pour le PSG. Le joueur de 25 ans, lui, disputera un huitième de finale de Coupe du monde avec Achraf Hakimi contre le Canada ce samedi (19h00).

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet4 juillet 2026

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