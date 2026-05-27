Le PSG a choisi son ambassadeur pour la finale de la Ligue des champions

Comme la saison dernière, le PSG est qualifié pour la finale de la Ligue des champions. Après Javier Pastore, le PSG a choisi son ambassadeur pour la finale de l’année 2026 contre Arsenal.

Le PSG va tenter de remporter sa deuxième Ligue des champions samedi après-midi (18 heures, Canal Plus, M6). Pour cela, il devra se défaire d’Arsenal en finale. Comme c’est de coutume en finale de la Champions League, les deux clubs doivent désigner un ambassadeur qui ramènera le trophée de la C1 sur la pelouse avant la rencontre. La saison dernière, le club de la capitale avait désigné Javier Pastore, qui avait ramené le trophée en compagnie de Javier Zanetti, qui représentait l’Inter Milan.

L’ambassadeur d’Arsenal pas encore connu

Pour cette finale à la Puskas Arena de Budapest, le PSG a choisi Presnel Kimpembe selon les informations du Parisien. Vainqueur de l’édition 2025, le titi, qui a quitté son club formateur cet été après 20 ans pour rejoindre le Qatar SC, a été choisi par Nasser al-Khelaïfi et de la direction sportive parisienne, indique le quotidien francilien. Le défenseur central n’a pas caché sa joie après avoir reçu cet honneur. « C’est une grande fierté de représenter le Paris Saint-Germain pour cette finale de la Ligue des champions. C’est mon club de cœur, le club dans lequel j’ai grandi. Je remercie le Président, la Direction sportive, et le coach pour leur confiance. J’espère être un porte-bonheur pour l’équipe et pour tous les supporters Parisiens. » Du côté d’Arsenal, Thierry Henry serait le favori des Gunners mais son rôle de consultant pour CBS pourrait l’empêcher d’honorer la proposition, conclut Le Parisien.









