Le PSG a convaincu Adam Ayari de signer son premier contrat professionnel

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Le club de la capitale a convaincu l’un de ses jeunes les plus prometteurs, Adam Ayari, de signer son premier contrat professionnel.

Lors de cette saison 2025-2026, Luis Enrique a lancé plusieurs jeunes titis du PSG dans le grand bain. Le dernier en date, Dimitri Leucea, qui a participé aux deux derniers matches des Rouge & Bleu en Ligue 1 contre Lens et le Paris FC. Plusieurs autres titis tapent à la porte de l’équipe première, se sont déjà entraînés avec elle et pourraient avoir du temps de jeu la saison prochaine sous les ordres du coach espagnol. Ce sera peut-être le cas d’Adam Ayari.

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L’Ajax Amsterdam aimerait se l’offrir

En effet, selon les informations du Parisien, malgré l’intérêt de l’Ajax Amsterdam, Adam Ayari privilégie désormais la signature de son premier contrat professionnel avec le PSG. Les discussions ont nettement avancé ces derniers jours et devraient aboutir à une signature dans les prochaines semaines. En interne, la confiance est de mise quant à l’issue favorable des négociations. Luis Campos s’est personnellement impliqué dans le dossier, tenant un discours très positif sur la progression du joueur et les perspectives qui l’attendent au club, conclut le quotidien francilien.