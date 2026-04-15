Luis enrique al khelaifi campos

Le PSG a déjà empoché un beau pactole en Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum15 avril 2026

Une nouvelle fois qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG a déjà empoché un beau pactole grâce à son parcours européen.

Si les droits TV de la Ligue 1 sont au plus bas et n’aident pas les finances des clubs, le PSG peut compter sur l’argent de son parcours en Ligue des champions pour améliorer ses finances. En effet, grâce à sa qualification pour les demi-finales de la C1, l’équipe de Luis Enrique va empocher un chèque supplémentaire de 15M€ pour sa présence dans le dernier carré de la compétition.

Un jackpot record pour le PSG en cas de victoire finale en LdC

Plus de 120M€ déjà engrangés pour le PSG en Ligue des champions

Une somme qui s’ajoute aux 106,8 M€ cumulés par le PSG depuis le début de la campagne européenne, comme le rapporte L’Equipe. Ce montant pourrait augmenter de quelques millions d’euros en cas de qualification pour la finale de la compétition. « Le club de la capitale avait touché 149,5 M€ pour sa victoire finale en Ligue des champions au terme de la saison 2024-2025″, rappelle le quotidien sportif.

Youtube : Canal Supporters Paris

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