Le PSG a déjà prévu de lever l’option d’achat de Nuno Mendes

Le PSG va affronter les Girondins de Bordeaux ce samedi au Matmut Atlantique dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 (21h00) et voudra assurer sa première place au classement avant le départ de la plupart des joueurs aux quatre coins du monde pour la trêve internationale. Parmi ces éléments qui partiront, on retrouve Nuno Mendes. L’international portugais, auteur d’un début de saison plus que correct avec sa nouvelle équipe, est prêté par le Sporting Portugal avec une option d’achat de 40 millions d’euros. Une somme qui n’effraie pas les dirigeants Rouge & Bleu.

En effet selon les informations de Fabrizio Romano, le PSG serait très satisfait de son latéral gauche et aurait déjà prévu de lever son option d’achat pour l’été prochain pour le compter définitivement dans son effectif. Le club de la capitale « adorerait l’impact » de Nuno Mendes qui a seulement 19 ans, deviendrait donc le présent et l’avenir du Paris Saint-Germain à ce poste-là.