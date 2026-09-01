Le PSG a déjà sécurisé l’avenir de plusieurs joueurs de son effectif

Avec la fin du mercato estival, le PSG pourra se concentrer sur l’avenir des joueurs présents dans son effectif. Si plusieurs joueurs ont déjà paraphé un nouveau bail, la direction entend poursuivre sur cette voie afin de sécuriser l’avenir d’autres éléments.

Avec les départs de Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola, ainsi que celui à venir d’Ibrahim Mbaye, le PSG a dû renouveler son secteur offensif lors de ce mercato estival. Ainsi, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres ont rejoint les rangs parisiens. Si un dernier renfort offensif n’est pas exclu en ce dernier jour de mercato, la direction parisienne aura d’autres dossiers à gérer dans les jours et semaines à venir, notamment concernant les joueurs déjà présents dans l’effectif.

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Des rendez-vous à venir avec les joueurs encore sous contrat jusqu’en 2028 ou 2029

Comme le rapporte L’Équipe, le PSG a déjà sécurisé l’avenir de plusieurs membres de son effectif. Des joueurs comme Willian Pacho, Lucas Beraldo, Senny Mayulu et Fabian Ruiz ont tous signé un nouveau contrat avec les Rouge & Bleu, même si cela n’a pas encore été officialisé. Le prochain dossier concernera Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le double champion d’Europe, l’international français a trouvé un accord avec la direction pour poursuivre l’aventure dans la capitale française jusqu’en 2030. Rien n’a encore été paraphé et le joueur de 29 ans démentait en privé toute signature imminente lundi soir. Cependant, « tout est calé entre les parties et il ne manque justement que la griffe de la star française. »

Depuis plusieurs mois, les deux parties se renvoyaient la balle. L’ancien Rennais demandait un statut financier à la hauteur de son niveau, notamment après avoir remporté le Ballon d’Or en 2025. De son côté, le PSG voulait rester dans les limites « acceptables » de son cadre salarial. « On veut toujours garder les meilleurs joueurs. C’est dans la suite logique », explique-t-on au sein de la direction. Après la prolongation d’Ousmane Dembélé, le board parisien travaillera sur l’avenir d’autres éléments de son effectif. « Paris ne s’arrêtera pas là et enchaînera les rendez-vous avec ses joueurs ou leurs entourages en fin de contrat en 2028 ou 2029 pour faire le point et déjà préparer les saisons à venir », conclut le quotidien sportif. Plusieurs joueurs pourraient donc être concernés : Marquinhos, Lucas Hernandez et Quentin Ndjantou (2028), ainsi que Matvey Safonov, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué (2029).