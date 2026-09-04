Le PSG a dévoilé sa liste pour la Ligue des champions

Mercredi soir, le PSG va lancer sa saison de Ligue des champions avec la réception du Slovan Bratislava. Quelques jours avant ce match, Luis Enrique a dévoilé sa liste pour la phase de ligue.

Double tenant du titre, le PSG remet en jeu sa Ligue des champions avec le rêve de la conserver pour une troisième année consécutive. Cette défense de son titre commence mercredi soir (21 heures, Canal Plus) avec la réception – au Parc des Princes – du Slovan Bratislava lors de la première journée de la phase de ligue. Comme c’est de coutume avant chaque campagne de Champions League, Luis Enrique doit établir sa liste des joueurs qui pourront participer à la phase de ligue cette saison.

À lire aussi : Le calendrier de la phase de poules de la Ligue des champions dévoilé

26 joueurs concernés, dont deux dans la liste B

Et le coach du PSG a établi une liste de 24 joueurs sans surprises. Les cinq recrues de l’été, Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts sont évidemment présents comme les cadres Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Achraf Hakimi ou bien encore Khvicha Kvaratskhelia, João Neves et Warren Zaïre-Emery. Luis Enrique a également inscrit deux titis sur la liste B, où peuvent figurer un nombre illimité de joueurs nés après le 1er janvier 2005 et ayant joué pendant au moins deux ans avec leur club, Arthur Vignaud et David Boly.

La liste du PSG pour la phase de ligue de la Ligue des champions

Gardiens : Alessandro Longoni, Lucas Chevalier, Matvey Safonov

Défenseurs : Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illya Zabarnyi, Lucas Digne, Lucas Hernández, Nuno Mendes, Willian Pacho

Milieux de terrain : Fabián Ruiz, Maghnes Akliouche, Vitinha, Senny Mayulu, Dro Fernández, Warren Zaïre-Emery, João Neves

Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Mika Godts, Quentin Ndjantou

Liste B : Arthur Vignaud, David Boly





