Le PSG a été très chanceux pour la presse allemande

Le PSG s’est offert une nouvelle performance hasardeuse hier soir contre Leipzig. Mais comme depuis le début de la saison il arrive à s’imposer (3-2), ce qui est le plus important. Ces matches difficiles prouvent le caractère des Rouge & Bleu, qui ne lâchent jamais même s’ils sont menés au score. Dans la presse allemande, on a préféré retenir la bonne prestation de Leipzig et pointé du doigt le jeu des Parisiens.

Dans Bild, on explique que « Lionel Messi vole la victoire au RB Leipzig » avant de tancer le PSG avec sa possession de balle stérile. « Paris avait 73% de possession à la mi-temps, mais s’en sortait avec un match nul heureux contre Leipzig. » Le quotidien allemand qui estime également que le penalty obtenu par les Rouge & Bleu sur une poussette de Simakan sur Mbappé est « flatteur. »

De son côté, Kicker a fait son analyse du match. « Mukiele a marqué à la 57e minute, après un travail préparatoire parfait d’Angelino, grâce à une magnifique volée. Le score était alors de 2-1. Et où étaient le PSG et Messi ? Pendant longtemps, les Français ont manqué de lucidité et d’occasions claires jusqu’à la 67e minute et l’erreur capitale d’Adams. » Avant aussi de douter de la faute sur Mbappé. « Un peu plus tard, Mbappé avait beaucoup d’espace sur la gauche puis s’est retrouvé au sol assez facilement après un duel avec Simakan après une légère utilisation du bras du défenseur.«

Pour Der Spiegel, « Sous les yeux de l’ex-coéquipier Ronaldinho, c’est Lionel Messi qui masquait une prestation médiocre du Paris Saint-Germain face au RB Leipzig : avec assiduité défensive, instinct de buteur – et un penalty culotté. » Enfin, Sportschau estime que Leipzig aurait pu repartir avec « une surprise » du Parc des Princes. « Au retour des vestiaires, les visiteurs n’ont rien laissé faire aux stars parisiennes. Une surprise semblait même possible après le but de Mukiele. » Ce dernier média estime également que sur le penalty sur Mbappé « les locaux ont également eu de la chance. »