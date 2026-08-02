Le PSG a fait une première offre à l’Ajax pour Mika Godts

Pour renforcer son secteur offensif, le PSG s’est penché sur le dossier Mika Godts. Le club de la capitale aurait fait une première offre à l’Ajax Amsterdam pour l’international belge.

Le mercato du PSG devrait s’accélérer dans les prochains jours. Après avoir recruté Alessandro Longoni, le club de la capitale a verrouillé les arrivées de Lucas Digne et de Maghnes Akliouche, qui devraient être officialisées dans les prochains jours. Il ne compte pas s’arrêter là et piste plusieurs autres joueurs pour renforcer son effectif. Ces derniers jours, le nom de Mika Godts a été associé au club de la capitale. L’international belge de l’Ajax Amsterdam (21 ans) plaît fortement à Luis Enrique et Luis Campos.

Les négociations avancent rapidement

De son côté, le joueur a fait savoir qu’il souhaitait rejoindre le PSG lors de ce mercato estival. Si le club néerlandais souhaite le conserver, son agent a expliqué que son joueur ne voulait pas manquer l’opportunité de jouer chez les doubles champions d’Europe. Ce dimanche, Fabrizio Romano indique que le PSG a envoyé une première offre de 40 millions d’euros à l’Ajax pour tenter de s’offrir les services de Mika Godts. Les négociations avancent rapidement alors qu’un package d’environ 45 millions d’euros est sur la table pour l’ailier belge, proche de la valorisation initiale de 60 millions d’euros de l’Ajax, assure le journaliste. Ce dernier conclut en indiquant que Mika Godts a dit oui au PSG et qu’il a déjà trouvé un accord pour son futur contrat.