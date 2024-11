Le PSG a fixé ses priorités pour le mercato d’hiver

Alors que l’effectif de Luis Enrique semble limite en terme de quantité, le mercato hivernal pourra permettre de faire quelques ajustements à certains postes.

Si l’exercice 2024-2025 a débuté il y a trois mois, la direction du PSG planche déjà sur les futurs recrutements pour améliorer l’effectif de Luis Enrique. Et après quelques mois de compétitions, les dirigeants parisiens ont déjà une idée plus précise des postes à renforcer. Et cela pourrait intervenir dès ce mercato d’hiver.

Le PSG à la recherche d’un ailier pour concurrencer Barcola

Et comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, Luis Campos avait déjà mené des recherches pour un ailier gauche cet été. « Cette carence a depuis été actée, de nouveau, en interne. Et c’est vers un profil de ce type que Paris devrait se tourner en janvier. » L’objectif est d’apporter de la concurrence à Bradley Barcola. Actuellement, Luis Enrique est « contraint » de placer Désiré Doué à ce poste par moment, alors qu’il est conscient que l’ancien Rennais est plus à l’aise dans une position plus axiale ou en relayeur dans l’entrejeu. Le coach de 54 ans dispose finalement de très peu d’options sur les ailes de son attaque. « Le PSG privilégiera-t-il un ailier ‘faux pied’ utilisé à gauche ? C’est l’une des hypothèses sur la table. »

Pour le reste, le PSG ne s’interdit pas de saisir des opportunités, aussi bien en Amérique du Sud que dans d’autres régions. Un autre poste est notamment ciblé, celui d’un défenseur central droitier dans le but de préparer l’avenir. À ce jour, seul Marquinhos (30 ans) est disponible à ce poste tandis que Milan Skriniar n’a pas le profil souhaité par Luis Enrique. « Ce sont des défenseurs jeunes, avec déjà une expérience certaine du haut niveau, qui sont privilégiés », précise L’E. Au poste de latéral gauche, la nécessité d’une doublure derrière Nuno Mendes se fait ressentir, Lucas Beraldo ayant montré des lacunes à ce poste. Lucas Hernandez, dont le retour aux entraînement est prévu pour fin novembre, pourrait être la solution. En revanche, pour le poste de latéral droit, il n’est pas prévu de recruter. Derrière Achraf Hakimi, Warren Zaïre-Emery est actuellement utilisé. Considéré comme une solution l’été dernier, Yoram Zague ne joue quasiment pas cette saison (71 minutes). Pourtant, en l’état, la question d’un départ cet hiver ne se pose pas pour le Titi de 18 ans.

Un possible nouveau prêt de Moscardo à l’étude

Dans le sens des départs, le dossier Milan Skriniar sera l’une des priorités comme celui de Gabriel Moscardo. Le PSG n’est pas satisfait du temps de jeu de son joueur à Reims, où il n’a pas disputé la moindre minute cette saison. Ainsi, son prêt pourrait être cassé cet hiver. Enfin, le cas Randal Kolo Muani animera aussi la période hivernale. Très peu utilisé ces dernières semaines, l’international français sait que son avenir à court terme s’écrit loin de Paris. « Conscient de ne pas coller avec les demandes de son entraîneur, l’ancien Nantais est en quête de temps de jeu. Avec un prêt de cinq mois pour se relancer ? L’idée se heurte au niveau de salaire élevé de ‘RKM’ et à la nécessité pour Paris de prendre en charge une partie de ses émoluments », conclut L’E.