Le PSG à l’écoute du Milan dans le dossier Abdou Diallo

Alors que le PSG a laissé filer Rafinha en prêt sans option d’achat jusqu’en juin 2022 à la Real Sociedad, un autre joueur est dans les rumeurs de départs pour ce mercato estival, Abdou Diallo. Ce matin nous vous avons relaté les informations de la presse italienne qui parlaient d’un intérêt de l’AC Milan pour le défenseur central.

Ce mardi après-midi, le Parisien confirme les informations des médias transalpins, et la prise de contact entre le PSG et le Milan, mais ainsi celle entre le joueur et le club lombard. Les dirigeants parisiens se montrent à l’écoute dans ce dossier, qui pourrait lui permette de renflouer ses caisses avec une somme de 30 millions d’euros. Mais rien n’est encore fait dans ce dossier même si « l’AC Milan est en quête urgente d’un remplaçant à Simon Kjaer. Le défenseur danois s’est blessé au genou et sera absent jusqu’en fin de saison. » Les discussions entre les deux clubs tournent autour d’un prêt ou d’un transfert pour Diallo. Le Parisien conclut en expliquant que le club de Zlatan Ibrahimovic a d’autres pistes pour renforcer sa défense centrale, notamment Issa Diop même si son club – West Ham – ne veut pas s’en séparer. Sky Sport explique aussi que la participation d’Abdou Diallo à la CAN ne pose pas de problème pour un éventuel achat des Milanais.