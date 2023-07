Le PSG a mis en place une Académie éphémère à Osaka

Le Paris Saint-Germain continue sa tournée au Japon après ses deux premiers matchs contre Le Havre (2-0) et Al Nassr (0-0). Le club de la capitale est bien évidemment venu en terres japonaises pour se préparer en vue de la nouvelle saison. Mais la direction parisienne en a profité pour faire plaisir aux jeunes d’Osaka.

« Le PSG est de plus en plus populaire au Japon »

Cela fait désormais une semaine que les hommes de Luis Enrique se sont installés à Green Sakai. Lieu où le PSG a installé une Académie éphémère. Deux semaines d’entraînement par jour pour les élèves du collège Yao Katsura junior high school. Un programme dirigé par Patrick Mboma, un ancien du club. Nadia Benmokhtar, directrice de la PSG Academy, a par ailleurs fait part de son enthousiasme concernant une telle implantation. « Nous sommes très heureux de partager notre passion avec la jeunesse d’Osaka et de leur offrir l’opportunité de jouer au football et de progresser avec nos coaches (…) Le Paris Saint-Germain est de plus en plus populaire au Japon. La PSG Academy ouverte depuis un an à Tokyo grandit. Nous avons hâte de continuer à étendre notre Academy dans l’ensemble du pays dans les mois qui viennent. », a-t-elle déclaré sur le site du club.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec le Cerezo Osaka demain à 12h20 pour le troisième match amical de sa préparation estivale.

