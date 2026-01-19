Le PSG a ouvert sa première boutique permanente à Hong Kong 

Le PSG est l’un des clubs les plus suivis du monde. Le club de la capitale a décidé d’ouvrir une boutique permanente à Hong Kong, sa treizième dans le monde.

Les supporters du PSG viennent du monde entier. Depuis de très nombreuses années et ses belles performances sur le terrain, le club de la capitale attire de nombreux supporters venus du monde entier. Ce lundi, il a annoncé l’ouverture d’une boutique permanente à Hong Kong. Cette dernière a été inaugurée samedi dernier en présence de Blaise Matuidi. Dans son communiqué, le PSG indique que « cette ouverture, réalisée en collaboration avec Fanatics China, marque une nouvelle étape dans le rapprochement avec les supporters internationaux du Paris Saint-Germain et illustre la volonté du Club de soutenir l’essor de talents régionaux à travers des projets de collaborations créatives. »

L’ouverture de cette nouvelle boutique s’inscrit dans la volonté du Paris Saint-Germain de renforcer sa présence physique auprès de ses supporters à travers le monde, explique le PSG dans son communiqué. À Hong Kong et plus largement en Chine, la communauté de fans du Club se distingue par son engagement, avec près de 131 millions de passionnés, 20 clubs de supporters officiels et 7,3 millions de followers sur les réseaux sociaux. À l’échelle du continent asiatique, le Paris Saint-Germain fédère plus de 65 millions de followers en ligne, la Chine représentant la deuxième communauté de fans du Club, derrière l’Indonésie et ses 10,2 millions de followers, conclut le PSG.