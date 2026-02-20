Le PSG a payé une partie de ce qu’il devait à Kylian Mbappé

Depuis son départ du PSG durant l’été 2024, Kylian Mbappé est en litige avec son ancien club pour des primes et salaires impayés. Le PSG a payé une partie de ce qu’il devait à l’attaquant.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale durant l’été 2024 libre de tout contrat pour rejoindre le Real Madrid. Mais depuis son départ, l’international français réclame 55 millions d’euros de primes et salaires impayés au club de la capitale. Les deux clans se sont attaqués en justice et ont eu des victoires respectives. En fin d’année 2025, le conseil des prud’hommes de Paris avait condamné le PSG à verser 60,9 millions d’euros à son ancien attaquant, dont 55 correspondant à des salaires et primes impayés auxquels s’ajoutaient des congés payés et des intérêts pour un montant d’environ 5,9 millions d’euros. L’exécution provisoire du jugement avait été requise, rappelle L’Equipe.

Le PSG doit encore deux millions d’euros à Mbappé

Selon le quotidien sportif, le PSG s’était uniquement acquitté des 55 millions d’euros. Après avoir reçu la visite d’huissiers, le club parisien a payé quatre millions au capitaine de l’équipe de France. Il en manque encore deux. Le PSG aimerait que son ancien joueur accepte de renoncer à une autre mesure prononcée : l’obligation de publier l’intégralité du jugement pendant un mois sur la page d’accueil de son site internet. Les discussions se poursuivent mais le club pourrait à nouveau recevoir la visite d’un huissier. Contacté, le PSG assure pour sa part que « l’ensemble des sommes dues à Kylian Mbappé ont été versées par le club » et explique la différence par le montant des cotisations salariales. Une version que plusieurs sources proches du dossier réfutent, conclut L’Equipe.