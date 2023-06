Le PSG face à la concurrence pour Marcus Thuram

En préparation de la saison prochaine, le PSG pourrait se renforcer avec plusieurs joueurs libres. Après les arrivées annoncées de Milan Skriniar et Marco Asensio, le club de la capitale pourrait avancer une nouvelle fois sur ce chemin avec une prise de contact avec Marcus Thuram.

Bonnes idées ou opportunités de marché ? Le Paris Saint-Germain semble davantage tabler sur le recrutement de joueurs libres de tout contrat. C’est en ce sens que le champion de France devrait se renforcer pour la saison 2023/2024 avec les signatures de Milan Skriniar et Marco Asensio, arrivés à la fin de leur baux respectifs avec l’Inter Milan et le Real Madrid. Une troisième recrue pourrait s’inscrire dans cette politique de recrutement. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient pris contact avec Marcus Thuram. L’attaquant français est en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et « rentre parfaitement dans le puzzle que Luis Campos souhaite mettre en place cet été« . Si le nom du vice-champion du monde avec les Bleus circule autour du PSG depuis des mois, l’intérêt parisien s’est accentué ces derniers jours et les premiers échanges sont jugés positifs. Selon les indiscrétions de nos confrères de L’Equipe, le joueur est attiré par l’idée d’évoluer sur le front de l’attaque Rouge & Bleu, et aurait confié à des proches « que le projet parisien arrive en bonne place dans son esprit« . Toutefois, Marcus Thuram se donne encore un temps de réflexion avant d’acter sa décision.

Kyilan Mbappé investi dans cette opération

A six mois de la fin de contrat, l’hiver dernier, Marcus Thuram a repoussé les avances de Chelsea, l’Atlético Madrid et un club allemand dont le nom n’a pas filtré. L’attaquant français a l’Euro 2024 en tête et souhaite faire le bon choix en ce sens. Un bon choix auquel Kylian Mbappé pourrait participer. En effet, toujours L’Equipe, le numéro 7 du PSG, « proche du joueur, tente aussi de le convaincre de faire le choix de la France« , autrement dit, de rejoindre le Paris Saint-Germain.

[MAJ]

Alors que le PSG semblait être seul dans la course à Marcus Thuram, nos confrères d’RMC Sport avance l’intérêt de l’Inter Milan. Le finaliste de la Ligue des Champions 2023 face à Manchester City serait intéressé à l’idée de renforcer son secteur offensif avec l’arrivée libre de l’attaquant français. Si le Paris Saint-Germain pourrait donc enregistrer l’arrivée du vice champion du monde avec les Bleus, la signature d’un autre attaquant n’est pas remise en question. En ce sens, « Victor Osimhen est le premier choix mais il n’y a pas eu d’avancées significatives dans ce dossier« . S’il est intéressé à l’idée de rejoindre le club de la capitale, Marcus Thuram n’est, de l’autre côté, pas insensible à l’intérêt des Nerazzurri. Pour rappel, le joueur est née à Parme, en Italie, à l’époque où son papa, Lilian Thuram, y évoluait en tant que joueur.