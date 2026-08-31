Le PSG a pris des renseignements sur un défenseur de Crystal Palace

Le mercato ferme ses portes demain soir. Si une arrivée n’est pas prévue du côté, une surprise n’est pas à exclure. Les dirigeants parisiens auraient pris des renseignements sur Jaydee Canvot.

Cet été, le PSG a recruté cinq joueurs (Longoni, Akliouche, Digne, Godts et Torres). Le recrutement d’un sixième joueur n’est pas dans les tuyaux même si une surprise n’est jamais à écarter. Ce lundi soir, à la veille de la fermeture du marché des transferts (19h59 en France), Foot Mercato indique que le PSG aurait pris des renseignements auprès de Crystal Palace pour son défenseur central Jaydee Canvot.

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Il ne devrait pas bouger dans ce dossier d’ici demain

Mais le média footbalistique indique que le PSG, soucieux de temporiser, n’initiera aucune démarche concrète avant la clôture du mercato estival, préférant garder ce dossier sous le coude pour les prochaines années. L’intérêt demeure pourtant bien réel, assure Foot Mercato. Les dirigeants parisiens envisagent déjà de repasser à l’attaque dès cet hiver pour tenter de verrouiller l’arrivée du jeune Français, conclut Foot Mercato. Formé à Toulouse, le jeune défenseur central (20 ans) a rejoint Crystal Palace durant l’été 2025 contre 23 millions d’euros. Depuis son arrivée en Angleterre, il a participé à 38 matches toutes compétitions confondues. Depuis le début de l’exercice 2026-2027, il est un titulaire indiscutable sous les ordres de Pierre Sage.