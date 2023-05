En cette fin de saison 2022-2023, le PSG compte s’appuyer sur toutes ses forces vives et refuse de libérer ses jeunes français pour les compétitions internationales.

Avec six points d’avance sur son premier poursuivant, le RC Lens, à quatre journées de la fin, le PSG est en très bonne posture pour remporter le 11e titre de champion de France de son histoire. Mais, les Rouge & Bleu se montrent prudents dans leurs discours. En effet, Christophe Galtier compte bien s’appuyer sur tout son groupe pour valider officiellement ce titre. Et à l’image de Warren Zaïre-Emery, le club parisien a refusé de libérer son défenseur, El Chadaille Bitshiabu (17 ans), pour une compétition internationale.

Bitshiabu, Michut et Kari bloqués par leur club

En effet, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour, le PSG a refusé de libérer son Titi pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, organisée en Argentine du 20 mai au 11 juin. Un refus qu’avait déjà connu Warren Zaïre-Emery, en accord avec le club, pour l’Euro U17. Le sélectionneur, Landry Chauvin, doit faire face à un véritable casse-tête pour composer sa liste. Il a essuyé pas moins de 28 refus de la part des clubs. Ces derniers sont libres « de ne pas laisser leurs joueurs à disposition puisque le tournoi se joue en dehors des dates FIFA », rappelle L’E. Des joueurs comme Ben Seghir (AS Monaco), Désiré Doué (Stade Rennais), Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad), Malo Gusto (OL), Mathys Tel (Bayern Munich) et Elye Wahi (Montpellier HSC) ne feront pas partie de la liste. Prêté par le PSG au FC Lorient, Ayman Kari ne sera pas non plus convoqué. Les Merlus « n’ont pas souhaité » libérer le Titi. De son côté, Edouard Michut, en prêt du côté de Sunderland (D2 anglaise), ne participera pas à cette Coupe du monde U20. Devenu un titulaire important chez les Black Cats, le milieu de 20 ans doit participer au play-off pour la montée en Premier League.

Landry Chauvin devra donc s’appuyer sur des joueurs peu expérimentés pour cette Coupe du monde comme Yann Liénard, Jordan Semedo Varela (Monaco), Tanguy Zoukrou, Wilson Odobert (Troyes), Cheikh Keita (Reims) ou Warren Bondo (Reggina), rapporte le quotidien sportif. Les Bleuets doivent dévoiler leur liste ce mercredi. Dans sa poule, l’équipe de France affrontera la Corée du Sud, la Gambie, et l’Honduras.