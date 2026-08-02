Le PSG a relancé des discussions avec l’entourage de Ferran Torres

Pour renforcer son poste d’avant-centre, le PSG s’intéresserait à Ferran Torres. Ces derniers jours, le club de la capitale aurait repris des discussions avec son entourage ces derniers jours.

Lors de ce mercato estival, le PSG a perdu Gonçalo Ramos, qui a rejoint l’AC Milan contre 80 millions d’euros, bonus compris. Les dirigeants parisiens sont à la recherche d’un remplaçant à l’international portugais. Dans cette optique, les noms de Ferran Torres et Eli Junior Kroupi ont été avancés. L’international espagnol, à qui il reste un an de contrat avec le FC Barcelone, souhaiterait rejoindre le PSG alors que le Barça aimerait le convaincre de prolonger.

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Le Barça n’ouvrira les discussions que si Ferran Torres demande à partir

Selon les informations de Marca, le FC Barcelone attend toujours la décision de Ferran Torres sur son avenir. Et selon le quotidien sportif espagnol, le Barça, qui voudrait le voir prolonger, ne s’opposera pas à son départ s’il présente une offre qui satisfera le club catalan. Ce dernier souhaite conserver le joueur et estime qu’il fait encore partie du projet, alors qu’Hansi Flick compte sur lui et l’envisage comme une option pour le poste d’attaquant de pointe, lui qui a vu Robert Lewandowski rejoindre la MLS et que le dossier Julian Alvarez n’avance pas. Marca indique que les dirigeants catalans attendent une offre officielle du PSG pour leur international espagnol (26 ans). Des discussions officielles entre le PSG et le FC Barcelone devraient débuter dans les prochains jours, assure le quotidien sportif ibérique. Des informations confirmées par Sky Sport Italia, qui rajoute que Luis Enrique a un plan clair pour intégrer Ferran Torres à son système. De son côté, Fabrizio Romano indique que le PSG a tenu une nouvelle série de discussions avec l’entourage du champion du monde ces derniers jours. Le journaliste explique que le joueur aura le dernier mot dans ce dossier. Le FC Barcelone espère conserver Ferran mais tout dépend du joueur, assure Fabrizio Romano. Ce dernier conclut en indiquant que les portes des négociations avec le PSG ne s’ouvriront que si Ferran Torres demande à partir.

🚨🇪🇸 Paris Saint-Germain had new round of talks with Ferran Torres’ camp and decision will be in player’s hands.



🔵🔴 Barcelona hope to keep Ferran but it’s up to the player.



Doors opened to negotiations with PSG only if Ferran decides to leave.



🎥➕ https://t.co/JPN9WQrfnA pic.twitter.com/RmYXcFB3iB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2026