Le PSG fait face à Kylian Mbappé en ce jeudi avec pour sujet de discorde la campagne de réabonnement au Parc des Princes pour la saison prochaine. Le club de la capitale a communiqué sur celle-ci avec son attaquant star en protagoniste du clip vidéo, ce dernier n’a pas tardé à réagir sur ses réseaux sociaux.

A la suite de la publication de la vidéo de lancement de la campagne de réabonnement pour la saison 2023-2024, Kylian Mbappé s’est fendu d’un communiqué sur son compte Instagram : « À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain« .

🚨🚨 | Kylian Mbappé réagit à la campagne de réabonnement du PSG de la saison 23/24 :



Twitter : @CanalSupporters

A la suite de ce communiqué, le Paris Saint-Germain n’a également pas tardé à réagir. En effet, le club de la capitale a tout simplement supprimé son clip de réabonnement publié quelques heures plus tôt. Il n’est désormais plus visible sur tous les réseaux sociaux du PSG et sur le site officiel.