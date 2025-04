Le PSG a tenté de recruter Boubacar Kamara avant qu’il ne signe à Villa

Lors de chaque mercato, le PSG cherche à renforcer son effectif. En 2022, il aurait approché Boubacar Kamara pour un éventuel transfert. Il avait finalement rejoint Aston Villa.

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre que devrait jouer Boubacar Kamara dans les rangs des Villans. Mais cela aurait pu être différent. Selon L’Equipe, en mars 2022, Leonardo, alors directeur sportif du club de la capitale, gère discrètement un dossier, celui menant à Boubacar Kamara. « Paris mesure l’opportunité que le jeune milieu, en fin de contrat, représente, mais sait aussi à quel point recruter un symbole de l’OM n’est pas aisé. Alors, les échanges se font discrets », avance le quotidien sportif.

Son attachement à Marseille et à l’OM a mis fin à cette possibilité

Dans ce dossier, le PSG sait que la concurrence est rude. Depuis des mois, une dizaine de clubs se sont positionnés se sont positionnés sur lui, dont l’AS Rome, l’Atlético de Madrid, Liverpool ou Aston Villa. « Les dirigeants parisiens vont plus loin, exposent leur projet et tentent, sans avancer encore une proposition écrite, de déterminer les conditions contractuelles qui leur permettraient de rafler la « mise ». Les contacts se prolongent. » Dans l’ombre, sans avoir signé officiellement en tant que conseiller foot, Luis Campos, qui connaît bien l’entourage du Marseillais, est un observateur attentif du dossier d’un joueur qu’il apprécie. Mais depuis des semaines, Aston Villa a pris de l’avance, indique L’Equipe. Très difficile, voire impossible, en outre, pour le joueur, viscéralement attaché à sa ville et à l’OM, de se projeter à Paris. Et ce, même si le projet sportif est attrayant, conclut le quotidien sportif.