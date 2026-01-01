Le PSG a tenté de recruter Samba Konaté l’été dernier

Le PSG essaye toujours de renforcer son effectif. L’été dernier, le club de la capitale a tenté de recruter le jeune Samba Konaté (16 ans), qui a finalement rejoint Leipzig.

Depuis l’été 2023, le PSG a décidé de changer de stratégie sur le mercato. Fini l’achat de stars mondiales pour le recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Le PSG prospecte ainsi partout dans le monde pour trouver de nouvelles pépites. L’été dernier, le club de la capitale s’est placé dans le dossier menant à Samba Konaté (16 ans). Passé furtivement à Marseille, l’attaquant a finalement signé son premier contrat professionnel avec le RB Leipzig. Il a même fait sa première apparition en professionnel en décembre lors de la large victoire du club allemand contre Francfort en Bundesliga.

Il a privilégié le RB Leipzig

Foot Mercato indique que six mois plus tôt, Samba Konaté jouait dans le championnat d’U17 National avec Nice Cavigal. Il a inscrit 20 buts en championnat et attisé les convoitises du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore du PSG, assure le média footbalistique. Il a finalement signé au RB Leipzig. « L’intérêt de plusieurs poids lourds européens aurait pu lui faire perdre la tête, mais la raison a pris le pas sur les sentiments. Avec un contrat pro à la clé, conjugué à cette perspective d’intégrer le groupe rapidement (il n’y a pas de réserve à Leipzig, et la passerelle entre les U19 et le groupe pro est courante), le choix s’est vite imposé comme une évidence. La preuve en est aujourd’hui : ses performances ont vite frappé à l’oreille de l’entraîneur Ole Werner, qui l’a convoqué lors des trois derniers matches », conclut Foot Mercato.