Depuis ce jeudi, le PSG connaît ses adversaires pour la phase de groupes 2022-2023 de Ligue des champions. Entre septembre et novembre, le club de la capitale affrontera la Juventus Turin, le SL Benfica et le Maccabi Haïfa. Et ce samedi, l’UEFA a dévoilé le calendrier des rencontres.

Un choc pour le premier match du groupe

Ainsi, les hommes de Christophe Galtier recevront pour leur premier match la Juventus Turin au Parc des Princes. Une rencontre programmée le mardi 6 septembre à 21 heures. Une affiche qui permettra notamment à Adrien Rabiot et Moise Kean de retrouver le Parc des Princes, voire Leandro Paredes annoncé à la Juve avant la fin du mercato. De son côté, Ángel Di María pourrait manquer ses retrouvailles avec son ancien club en raison d’une blessure aux adducteurs contractée la semaine passée. Par la suite, le club de la capitale se déplacera deux fois de suite sur les pelouses du Maccabi Haïfa (14 septembre) et du Benfica Lisbonne (5 octobre).

Pour les matches retours, le PSG accueillera le club portugais (11 octobre) et la formation israélienne (25 octobre) avant de conclure sa phase de groupes par un déplacement au Juventus Stadium afin d’affronter la Vieille Dame le 2 novembre prochain.

Le calendrier du PSG en Ligue des champions