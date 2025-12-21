Le PSG affrontera le Paris FC en seizièmes de finale de la Coupe de France

Qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe de France après sa victoire contre Fontenay hier (0-4), le PSG connaît son adversaire pour ce stade de la compétition.

Opposé au Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de la Coupe de France, le PSG a fait respecter la hiérarchie face à l’équipe de National 3 sur la pelouse du stade de la Beaujoire à Nantes hier soir (0-4). Qualifié pour les seizièmes de finale de la doyenne des compétitions en France, le club de la capitale attendait de connaître son adversaire pour ce stade de la compétition. Le tirage au sort a eu lieu ce dimanche soir.

Deux derbys en une semaine

Et le PSG a hérité du Paris FC pour un derby francilien. Les deux équipes s’affronteront deux fois en une semaine, et à chaque fois au Parc des Princes. Le 4 janvier en Ligue 1 et le week-end du 10 janvier en Coupe de France. Cette rencontre se jouera quelques jours après le Trophée des champions entre les Rouge & Bleu et Marseille, qui se déroulera le 8 janvier prochain (19 heures, Ligue 1 +) au Koweït. Lors de ses 16es il y a un possible choc entre Lille et Lyon. Les Lyonnais jouent ce soir contre Saint-Cyr Collonges, équipe de Régional 1. Il y aura aussi un match entre deux clubs de Ligue 1, Nantes / Nice et Angers / Toulouse.

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de France