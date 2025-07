Le PSG affrontera le Real Madrid en 1/2 finale de la Coupe du Monde des Clubs

Au terme d’un match d’une intensité folle, le PSG s’est qualifié pour les demi finales de la Coupe du Monde des Clubs au détriment du Bayern Munich et affrontera le Real Madrid.

Décidément, le PSG n’aura pas été épargné cette saison, que ce soit en Champions League ou en Coupe du Monde des Clubs. Après avoir affronté l’Atletico Madrid (4-0), Botafogo, récent vainqueur de la Copa America et le Bayern Munich (2-0), c’est désormais le Real Madrid qui fera face aux Rouge & Bleu. Les Madrilènes se sont qualifiés pour les demi-finales de ce mondial des clubs en battant le Borussia Dortmund sur le score de 3-2, samedi soir au MetLife Stadium de New Jersey.

Dominateur dès le début de la rencontre, le Real a rapidement pris les devants grâce à des buts de Gonzalo Garcia (10e) et Fran Garcia (20e), sur des passes d’Arda Güler et de Trent Alexander-Arnold.

La fin de match aura été très spectaculaire avec 3 buts dans le temps additionnel et un arrêt extraordinaire de Thibault Courtois ! Maximilian Beier a réduit l’écart à la 90e+3, avant un retourné acrobatique de Mbappé une minute plus tard (90e+4). Serhou Guirassy a ensuite transformé un penalty (90e+8), provoquant l’expulsion de Dean Huijsen qui sera donc suspendu pour affronter le Paris Saint-Germain. Quelques secondes plus tard, Thibaut Courtois a sauvé les siens grâce à une parade sensationnelle face à Marcel Sabitzer.

Les demi-finales de cette Coupe du monde des clubs 2025 sont donc connues avec Chelsea qui défiera Fluminense de Thiago Silva (mardi 8 juillet à 21h). Le lendemain, le Paris Saint-Germain défiera le Real Madrid (mercredi 9 juillet à 21h) dans une affiche qui promet un affrontement explosif entre les stars madrilènes et parisiennes, et un Mbappé attendu face à son ancien club…