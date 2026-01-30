Le PSG affrontera Monaco en barrages de la Ligue des champions

Ce vendredi midi, le PSG était attentif au tirage au sort des barrages de la Ligue des champions. Le club de la capitale a hérité de Monaco à ce stade de la compétition.

À l’issue de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG a terminé à la onzième place. Un classement synonyme de barrage, comme la saison dernière. Après trois victoires de suite, le PSG a concédé deux défaites, une victoire et deux nuls pour sortir du top 8 lors de la dernière journée. Avant le tirage au sort de ce vendredi, le club de la capitale savait sur qui il pourrait tomber lors de ces barrages. Il avait deux possibilités, l’AS Monaco, qui a terminé 21e, et Qarabag, qui a terminé à la 22e place.

Le match retour aura lieu au Parc des Princes

Et lors du tirage au sort, le PSG a hérité de l’AS Monaco. La rencontre aller se déroulera le 17 ou 18 février prochain au Stade Louis II, alors que la rencontre retour sera au Parc des Princes une semaine plus tard, le 24 ou 25 février. Lors de ces barrages, il y aura un choc entre Le Borussia Dortmund avec des retrouvailles entre Benfica et le Real Madrid, après le match de fou de mercredi.

Les barrages de la Ligue des champions