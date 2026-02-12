Le PSG annonce la deuxième édition de We Run Paris

Ce jeudi 12 février 2026, le PSG a officialisé le lancement du PSG Running, un programme dédié à la course à pied destiné à rassembler, tout au long de l’année, les fans et les pratiquants en France et à l’international.

Le PSG continue à impliquer toute sa communauté et ses supporters à travers diverses activités. Ce jeudi 12 février 2026, le club de la capitale a annoncé le lancement du PSG Running. Et cela s’incarne par le retour de We Run Paris, l’événement running emblématique du Club, le déploiement de Run Clubs internationaux, qui débutera dès ce week-end à Londres, « le lancement du PSG Run Club digital sur Strava à partir du mois de mars, ainsi que l’annonce de son ambassadeur pour ce programme : Sir Mo Farah« , rapporte le PSG dans son communiqué.

À lire aussi : Le PSG s’associe à la WWE pour une collaboration exceptionnelle à Londres

We Run Paris le 28 juin 2026

PSG Running proposera également des contenus pédagogiques et inspirants pour accompagner sa communauté dans le dépassement de soi et le plaisir de courir : entraînements ludiques, conseils en nutrition et méthodes d’entraînement, pensés pour tous les profils, des débutants aux coureurs confirmés, petits et grands. Et le We Run Paris fera son retour le dimanche 28 juin 2026, pour sa deuxième édition après celle de 2023. La course reprendra les marqueurs qui ont fait son succès :

Une arrivée devant le Parc des Princes , l’enceinte mythique du PSG

, l’enceinte mythique du Un parcours de 10 km dans l’ouest parisien qui sera dévoilé prochainement

Une course ouverte à toutes et tous, du pratiquant occasionnel à l’athlète confirmé, dans une atmosphère mêlant performance, dépassement de soi et plaisir

Une expérience immersive Rouge et Bleu, de l’avant-course aux animations le long du parcours jusqu’à la ligne d’arrivée

Une remise des médailles au Parc des Princes

À noter que les Kids Races (à partir de 7 ans) feront également leur retour. « Les inscriptions ouvrent lundi 16 février 2026 à 10h pour les membres MyParis Premium et les abonnés du Club, qui bénéficieront d’une priorité d’achat et d’un tarif préférentiel. Les inscriptions Grand Public ouvriront le lundi 23 février 2026 à 10h, sur le site officiel de We Run Paris, où toutes les informations pratiques sont d’ores et déjà disponibles », précise le PSG.

L’ambassadeur du programme PSG Running et star de l’athlétisme, Sir Mo Farah (quadruple champion olympique), de son nom complet Mohamed Farah, s’est exprimé sur cet évènement à venir : « C’est un honneur de m’associer au Paris Saint-Germain, un Club emblématique qui porte de grands projets et explore constamment de nouveaux horizons, comme le running maintenant. Je suis fier de devenir ambassadeur d’un Club qui place la passion et la transmission au cœur de son ADN, et de pouvoir partager mon expérience avec la Nouvelle Génération et les fans du PSG, partout dans le monde. »

Image : psg.fr

Avec son partenaires Nike, le PSG compte bien animer sa communauté running tout au long de l’année à Paris, en Île-de-France et à l’international via le programme MyParis. « Entre runs communautaires, activations locales et défis digitaux, le Club entend rassembler sous une même bannière tous les passionnés de course à pied et mettre en lumière les parcours, initiatives et moments forts de sa communauté. Pour les fans internationaux, le Paris Saint-Germain proposera également des activations en lien avec ses 180 clubs de supporters actifs sur tous les continents et ses PSG Academies présentes dans 22 pays, afin de faire rayonner les couleurs Rouge et Bleu partout dans le monde. Première étape à Londres, dès ce week-end, samedi 14 et dimanche 15 février, à l’occasion de l’espace éphémère Ici C’est Paris – La Maison, avec plusieurs runs communautaires encadrés par des coachs Nike. »