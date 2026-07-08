Thiniba Samoura

Le PSG annonce la prolongation de Thiniba Samoura

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet8 juillet 2026

le PSG a rendu officielle la prolongation de Thiniba Samoura. La défenseure a signé un contrat pour les quatre prochaines saisons.

Comme la section masculine, les féminines du Paris Saint-Germain espèrent bien profiter du mercato pour offrir la meilleure équipe possible à Paulo Cesar. Et après une saison 2025-2026 encore une fois loin des attentes, le club parisien sera attendu au tournant. Dans cette optique, Thiniba Samoura fait partie des joueuses en devenir sur lesquelles le PSG compte s’appuyer. En tout cas, la native de Paris vient de prolonger son contrat sur le long terme.  

Thiniba Samoura liée au PSG pour les quatre prochaines années

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Thiniba Samoura. Arrivée en 2023, la défenseure internationale français est désormais liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2030″, peut-on notamment lire dans le communiqué officiel francilien.

La joueuse de 22 ans a forcément savouré après cette officialisation. « Pour moi, c’est une vraie fierté. Je viens de Paris et j’ai signé mon premier contrat professionnel ici. C’était donc une évidence de continuer cette aventure avec le club. (…) J’espère devenir une cadre de cette équipe dans les prochaines années. »

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet8 juillet 2026

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