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Image : psg.fr

Le PSG annonce la signature de deux contrats stagiaires au sein de sa formation

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Ce jeudi, le club de la capitale a officialisé la signature de deux contrats stagiaires, Wassim Slama et Toumani Diagouraga.

La formation du PSG est reconnue dans le monde entier comme l’une des meilleures au monde. Chaque saison, de nombreux titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent à se faire une place avec l’équipe première alors que d’autres doivent lancer leur carrière loin de leur club formateur. Ce jeudi, le club de la capitale a dévoilé la signature de deux contrats stagiaires au sein du centre de formation. 

Plusieurs titis proches de signer professionnel avec le PSG ?
canalsupporters.com

Deux joueurs de l’équipe U19 du PSG

Wassim Slama, qui a évolué avec l’équipe U19 du PSG cette saison, a paraphé son contrat stagiaire avec son club formateur. Il est désormais lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. Le milieu offensif va poursuivre sa formation au sein du club, indique le PSG dans son communiqué. Son coéquipier chez les U19, Toumani Diagouraga, a lui aussi paraphé son contrat stagiaire de deux ans. Il est donc lié avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028 et poursuivra sa progression au sein de l’équipe U19 du PSG

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas4 juin 2026

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