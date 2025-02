Le PSG annonce la signature de deux contrats stagiaires

Désireux de s’appuyer davantage sur son centre de formation dans les années à venir, le PSG a annoncé la signature de deux contrats stagiaires.

Depuis l’instauration de son nouveau projet à l’été 2023, le PSG compte s’appuyer plus régulièrement sur ses jeunes du centre de formation. Si Warren Zaïre-Emery est le parfaite exemple à suivre, d’autres Titis comme Senny Mayulu ou Ibrahim Mbaye ont aussi une carte à jouer dans l’effectif de Luis Enrique. Et dans le futur, le club parisien compte bien s’appuyer sur d’autres jeunes de sa formation.

Deux contrats stagiaires jusqu’en 2027

Ce mercredi 5 février 2025, le PSG a annoncé la signature de deux contrats stagiaires. Yanis Bastaraud (17 ans, défenseur) et Abdou Fanné Dramé (17 ans, milieu de terrain) ont paraphé un contrat jusqu’à juin 2027 avec leur club formateur. Le premier cité a disputé 13 rencontres en Championnat National U19 et 2 matches de Youth League cette saison. « Depuis son arrivée au club, il démontre une progression constante au sein de la formation parisienne, reflétant son engagement et son potentiel en tant que jeune talent défensif. » De son côté, Abdou Fanné Dramé a participé à 15 matches de Championnat National U19 et 2 de Youth League. « Son développement en tant que milieu de terrain du club parisien est réussi et prometteur pour les saisons à venir. » Dans son communiqué, le PSG souhaite à ses deux joueurs « de poursuivre leur progression et de prolonger leur réussite sous le maillot Rouge et Bleu. »

Image : psg.fr

Image : psg.fr

