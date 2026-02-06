PSG Poissy
Le PSG annonce la signature de deux nouveaux contrats stagiaires

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 février 2026

Le PSG est l’un des meilleurs centres de formation de France. Le club de la capitale a officialisé la signature de deux nouveaux contrats stagiaires ce vendredi. 

La formation du PSG est reconnue dans le monde entier. Plusieurs titis arrivent à se faire une place au sein de l’effectif professionnel des Rouge & Bleu alors que d’autres lancent leurs carrières aux quatre coins du monde. Chaque année, de nombreux jeunes signent un contrat avec leur club formateur. Ce vendredi, les champions d’Europe ont annoncé la signature de deux nouveaux contrats stagiaires. 

Pierre Mounguengue bientôt professionnel au PSG ?
Liés avec le PSG jusqu’en juin 2028

Edem Ghalleb et Lucas Batbedat ont en effet paraphé un nouveau contrat avec le PSG. Les deux joueurs sont désormais liés avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2028. Edem Ghalleb a rejoint le PSG en provenance de l’AAS Sarcelles durant l’été 2025, alors que Lucas Batbedat, formé à l’Élan Béarnais Football, puis passé par les Girondins de Bordeaux, a rejoint le PSG à l’été 2024, comme le club de la capitale l’indique dans son communiqué.




