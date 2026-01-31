Eva Gaetino
Image : PSG.fr

Le PSG annonce le départ d’Eva Gaetino pour Denver Summit FC

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 janvier 2026

Il y a du mouvement au sein de l’équipe féminine du PSG. Arrivée durant l’hiver 2024, Eva Gaetino a quitté le club de la capitale pour rejoindre les Denver Summit FC.

Les Féminines du PSG ont vu leur effectif être chamboulé ces dernières années. Arrivée au PSG durant le mercato hivernal 2024, Eva Gaetino va quitter le club de la capitale deux ans après, comme l’a dévoilé le club de la capitale dans son communiqué. La défenseure américaine va rejoindre Denver Summit FC, nouvelle franchise de la National Women’s Soccer League

Les Féminines du PSG surclassent Montpellier en Coupe de France
canalsupporters.com

Elle aura joué 45 matches avec le PSG

En deux ans sous le maillot des Féminines du PSG, Eva Gaetino a participé à 45 reprises. Elle a remporté la Coupe de France 2024. Grâce à ses performances avec le club de la capitale, elle a connu sa première sélection avec l’équipe nationale des États-Unis. « Le Club remercie Eva pour son engagement et son professionnalisme durant ses deux saisons passées à Paris, et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure au sein de la NWSL« , conclut le PSG dans son communiqué.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas31 janvier 2026

Articles similaires

Cup

Ligue 1 – Un grand nombre de supporters du PSG à Strasbourg

31 janvier 2026
Luis enrique

Un léger turnover pour le PSG contre Strasbourg ?

31 janvier 2026
Titis PSG

Le PSG surclasse Le Mans et se qualifie pour les 8es de Coupe Gambardella

31 janvier 2026
Luis Enrique

Luis Enrique donne des nouvelles de Dro Fernandez

31 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page