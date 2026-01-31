Le PSG annonce le départ d’Eva Gaetino pour Denver Summit FC

Il y a du mouvement au sein de l’équipe féminine du PSG. Arrivée durant l’hiver 2024, Eva Gaetino a quitté le club de la capitale pour rejoindre les Denver Summit FC.

Les Féminines du PSG ont vu leur effectif être chamboulé ces dernières années. Arrivée au PSG durant le mercato hivernal 2024, Eva Gaetino va quitter le club de la capitale deux ans après, comme l’a dévoilé le club de la capitale dans son communiqué. La défenseure américaine va rejoindre Denver Summit FC, nouvelle franchise de la National Women’s Soccer League.

Elle aura joué 45 matches avec le PSG

En deux ans sous le maillot des Féminines du PSG, Eva Gaetino a participé à 45 reprises. Elle a remporté la Coupe de France 2024. Grâce à ses performances avec le club de la capitale, elle a connu sa première sélection avec l’équipe nationale des États-Unis. « Le Club remercie Eva pour son engagement et son professionnalisme durant ses deux saisons passées à Paris, et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure au sein de la NWSL« , conclut le PSG dans son communiqué.