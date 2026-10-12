Le PSG annonce le réassort de son maillot Back-to-Back

Double vainqueur de la Ligue des champions, le PSG avait sorti un maillot collector pour le back-to-back. Le club de la capitale a décidé de le ressortir pour permettre à ses fans de l’avoir dans leurs collections.

Le PSG a remporté les deux dernières Ligue des champions et compte s’offrir le Three Peat. En marge de la victoire contre Arsenal, le PSG avait édité un maillot collector pour célébrer ce back-to-back. Ce dernier a très rapidement été sold-out. Ces dernières heures, le club de la capitale a annoncé son réassort pour permettre aux supporters de retrouver cette pièce emblématique dans sa version originale, expliquent les doubles champions d’Europe dans leur communiqué.

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Une réinterprétation de ce maillot back-to-back en édition très limitée également disponible

En plus de ce réassort, le PSG dévoile une réinterprétation de ce maillot back-to-back en édition très limitée en collaboration avec l’atelier LeLabPlus. Inspirée de la technique japonaise du Sashiko et inscrite dans une démarche d’upcycling, cette création fait du maillot un support d’expression singulier. Elle conjugue ainsi artisanat français et création contemporaine tout en préservant l’identité de la pièce originale, à la croisée de la culture football et de la mode, indique le PSG. Les membres MyParis Premium bénéficieront d’une priorité d’achat de 24h avant le lancement officiel auprès du grand public, conclut le PSG.