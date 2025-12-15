Le PSG annonce le renouvellement de son partenariat avec Visit Qatar

Le partenariat entre Visit Qatar et le PSG se poursuit. Lors d’un évènement organisé à Doha, le club parisien a officialisé le renouvellement de son contrat avec son sponsor.

Le PSG profite de son voyage au Qatar pour faire une grande annonce. Alors que le club parisien prépare sa finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo mercredi, il en profite également pour ouvrir une boutique éphémère nommée « Ici C’est Paris Park. » Et lors de cette inauguration à Doha, le PSG a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Visit Qatar. Cet évènement a été marqué par « un grand spectacle de drones illuminant le ciel de la ville, lancé par la Légende du Paris Saint-Germain Marco Verratti. Le show s’est conclu par l’apparition des logos du Club et de Visit Qatar dans le ciel, accompagnés du message ‘The Story Continues’, un symbole créatif fort de l’évolution du partenariat », précise le PSG dans son communiqué.

Un nouveau contrat jusqu’en 2028

Partenaire depuis la saison 2012-2013, ce nouveau contrat est prolongé jusqu’en 2028 et « confirme le statut de Visit Qatar en tant que Partenaire Premium des équipes féminine et masculine de football ainsi que de l’équipe de handball du Paris Saint-Germain, illustrant ainsi la continuité naturelle d’une relation de long terme reposant sur des valeurs partagées. » Le Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain, Richard Heaselgrave, a exprimé sa joie après le renouvellement de ce partenariat : « Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune. Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont construit une relation de long terme fondée sur la créativité et les connexions culturelles. Depuis plus de dix ans, ce partenariat est devenu l’une de nos collaborations les plus fortes et les plus durables et son renouvellement témoigne de notre confiance en son potentiel à long terme. Célébrer ce renouvellement à Doha, lors de l’ouverture du Ici C’est Paris Park, reflète la profondeur de notre collaboration et notre engagement à inspirer nos supporters et les voyageurs dans le monde entier. »