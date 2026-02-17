Logo psg

Le PSG annonce l’ouverture du 23e PSG Academy au Luxembourg

Depuis de très nombreuses années, le PSG ouvre des PSG Academy un peu partout dans le monde. Il a annoncé une nouvelle ouverture au Luxembourg. 

Le PSG possède des supporters partout dans le monde. Depuis de très nombreuses années, il a décidé d’ouvrir des PSG Academy partout sur la planète afin de permettre aux enfants de pouvoir pratiquer du football dans des conditions dignes de celles du club de la capitale. Ce dernier a annoncé l’ouverture d’une nouvelle PSG Academy, la 23e, au Luxembourg, à Munsbach. Cette dernière sera officiellement lancée le 18 mars au centre Sport4Lux, récemment intégré au réseau UrbanSoccer, indique le PSG dans son communiqué

Plus de 200 sites d’entraînement

Cette inauguration, organisée en présence de l’ancien joueur et légende du club Jérémy Ménez, comprendra une cérémonie d’ouverture, une séance d’entraînement gratuite pour les enfants de 4 à 12 ans et une conférence de presse. Les jeunes participants pourront découvrir la méthodologie et l’expertise technique qui font la renommée internationale de la PSG Academy, indique le PSG. Alignée sur les standards du Campus PSG de Poissy, la structure luxembourgeoise proposera une école de football annuelle et des stages pendant les vacances scolaires, avec l’ambition de contribuer activement au développement du football local et à la formation des éducateurs, tout en offrant une expérience 100 % Rouge & Bleu aux jeunes talents luxembourgeois. 

