Le PSG annonce un nouveau partenariat avec une très grande marque

Meilleur club du monde depuis deux ans, le PSG attise les convoitises des plus grandes marques du monde. Ce jeudi matin, il a annoncé un partenariat avec Bentley Motors.

Avec ses performances sur le terrain et ses titres remportés, le PSG voit son nombre de fans grandir partout dans le monde. Il est également sollicité par les plus grandes marques du monde qui souhaitent s’associer à lui. Ces dernières semaines, les doubles champions d’Europe ont annoncé la signature de contrats avec plusieurs marques. Ce jeudi, il a dévoilé le dernier en date. Dans un communiqué, le PSG explique avoir signé un partenariat jusqu’en 2028 avec Bentley Motors. Le constructeur automobile britannique devient ainsi partenaire officiel de l’équipe professionnelle masculine du club pour les deux prochaines saisons, dans la catégorie des véhicules de luxe, indique le PSG.

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« Le PSG et Bentley Motors souhaitent explorer de nouvelles formes d’expression créative »

« À travers ce partenariat, le Paris Saint-Germain et Bentley Motors souhaitent explorer de nouvelles formes d’expression créative, en faisant dialoguer les univers du football et de l’automobile de luxe. En réunissant leurs savoir-faire et leurs communautés, les deux marques entendent imaginer des produits et expériences mettant à l’honneur la passion et les émotions qui les rassemblent, tout au long de la saison et pendant les soirs de match. Une approche qui place l’authenticité au cœur de cette collaboration », avance le PSG dans son communiqué. Richard Heaselgrave, directeur des revenus du PSG, s’est réjoui de cette collaboration. « Nous sommes très heureux d’accueillir Bentley Motors parmi les partenaires du Paris Saint-Germain. Cette collaboration témoigne de la capacité du club à fédérer autour de son projet des marques iconiques, qui partagent notre ambition et nos valeurs. Bentley incarne une vision du luxe fondée sur un héritage exceptionnel qui fait écho à notre identité et à notre ambition d’excellence. Nous sommes convaincus que la rencontre de nos deux marques, portée par cette même passion de la créativité, du savoir-faire et de la performance, saura inspirer la nouvelle génération. »