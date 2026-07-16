Le PSG annonce un partenariat avec BYD

Après avoir renouvelé plusieurs partenariats ces derniers mois, le PSG a annoncé un nouveau partenariat avec l’entreprise chinoise BYD, leader mondial des véhicules à énergies nouvelles.

Fort de son statut de double champion d’Europe en titre, le PSG peut attirer de nouveaux sponsors. Après BEYOND Developments et WHOOP, le club parisien a conclu un nouveau partenariat. En effet, les Rouge & Bleu ont signé un partenariat mondial avec l’entreprise chinoise BYD, leader mondial des véhicules à énergies nouvelles.

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BYD, partenaire automobile du PSG

Les deux parties sont liées par un contrat courant jusqu’en 2029. De plus, la marque chinoise devient le partenaire automobile officiel du PSG. « Au cours des trois prochaines saisons, ce partenariat s’incarnera à travers des campagnes internationales, des contenus exclusifs avec les équipes masculine et féminine du Paris Saint-Germain et des activations immersives proposées aux supporters Rouge & Bleu aux quatre coins du monde. BYD bénéficiera également d’une visibilité au sein de l’écosystème mondial du Paris Saint-Germain, tandis que des véhicules BYD et DENZA, la marque premium du Groupe, accompagneront le Club dans ses activités quotidiennes« , détaille le PSG dans son communiqué.

De son côté, le Chief Revenue Officer du PSG, Richard Heaselgrave, s’est réjoui de ce nouveau partenariat : « Nous sommes très heureux d’accueillir BYD au sein de la famille Paris Saint-Germain. En tant que leader de son secteur, BYD incarne les valeurs d’innovation et d’excellence au cœur du projet du Club. Ce rapprochement entre nos deux marques ouvre de nouvelles perspectives pour proposer à nos supporters présents dans le monde entier des expériences créatives et uniques. »