Le PSG annonce un partenariat de taille avec Google

Marque mondiale largement reconnue, le PSG continue de multiplier les partenariat. Nouvel exemple ce jour avec une grosse annonce liée à Google.

On le sait, le Paris Saint-Germain a pris une envergure mondiale depuis une bonne dizaine d’années. Le club parisien est devenu l’un des clubs les plus rentables sur la planète football et notamment grâce à un très gros travail marketing. Et après l’annonce liée à BYD il y a quelques jours, le club de la capitale officialise, cette fois-ci, un partenariat avec Google jusqu’en 2029.

Google et le PSG s’associent, l’IA au cœur du partenariat

« Le Paris Saint-Germain et Google sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat premium jusqu’en 2029, peut-on notamment lire sur le communiqué publié sur le site officiel rouge et bleu. Dans ce cadre, Google Gemini devient l’assistant IA officiel du club, et Google Pixel devient le smartphone officiel du Paris Saint-Germain. (…) Un espaceGoogle exclusif prendra également place au Parc des Princes afin d’accueillir créateurs et invités autour des dernières innovations deGoogle notamment en matière d’intelligence artificielle. »

