Le PSG annonce un partenariat de taille avec Google
Marque mondiale largement reconnue, le PSG continue de multiplier les partenariat. Nouvel exemple ce jour avec une grosse annonce liée à Google.
On le sait, le Paris Saint-Germain a pris une envergure mondiale depuis une bonne dizaine d’années. Le club parisien est devenu l’un des clubs les plus rentables sur la planète football et notamment grâce à un très gros travail marketing. Et après l’annonce liée à BYD il y a quelques jours, le club de la capitale officialise, cette fois-ci, un partenariat avec Google jusqu’en 2029.
Google et le PSG s’associent, l’IA au cœur du partenariat
« Le Paris
Saint-Germain et
Google sont heureux d’annoncer la
signature d’un partenariat premium jusqu’en 2029, peut-on
notamment lire sur le communiqué publié sur le site officiel rouge
et bleu. Dans ce cadre, Google
Gemini devient l’assistant
IA officiel du club, et
Google Pixel devient le smartphone
officiel du Paris Saint-Germain.
(…) Un espaceGoogle exclusif
prendra également place au Parc des
Princes afin d’accueillir créateurs et invités
autour des dernières innovations
deGoogle notamment en matière d’intelligence
artificielle. »