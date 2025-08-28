Le PSG annonce une collaboration avec la WWE

Le PSG est l’un des clubs les plus prestigieux du monde. Il a annoncé une collaboration inédite et de long terme avec la WWE, la fédération internationale de catch.

Le PSG est plus qu’un club de football. C’est également devenu une marque reconnue dans le monde. Beaucoup veulent s’associer au récent vainqueur de la Ligue des champions. Ces dernières heures, le club de la capitale a officialisé une collaboration avec la WWE, fédération internationale du catch. Dans son communiqué, le PSG explique que « cette collaboration stratégique, première en son genre, explorera de nombreuses opportunités dans différents domaines, notamment la création de contenus originaux, des collections exclusives de produits dérivés et de distribution, des initiatives pour promouvoir l’engagement des supporters, des programmes à vocation communautaire, ainsi que des expériences uniques mettant en lien les joueurs du PSG et les Superstars de la WWE. »

A voir aussi : Maillots / Tenues : Jordan poursuit son partenariat avec le PSG pour 2025 / 2026

Une alliance qui débute ce week-end avec le Clash in Paris

Les deux marques ambitionnent d’élargir leur audience et de séduire de nouveaux publics, alors que cette alliance débute à l’occasion du tout premier Premium Live Event de la WWE organisé dans la capitale française : Clash in Paris, à La Défense Arena, le dimanche 31 août. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de précédentes collaborations, notamment le lancement, en mars 2025, d’une ceinture WWE x PSG Legacy en édition exclusive, aux couleurs et emblèmes officiels du Club. Cette ceinture est disponible partout dans le monde via Euroshop, WWE Shop, Fanatics et la boutique en ligne officielle du PSG, indique le club de la capitale dans son communiqué.