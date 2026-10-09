Le PSG annonce une collaboration avec l’école Gobelins Paris

Le PSG est l’un des clubs les plus sollicités depuis de nombreuses saisons. Depuis trois ans, il collabore avec des écoles de création pour confectionner ses affiches de Ligue des champions. Cette année, c’est l’école Gobelins Paris qui a été choisie.

Le PSG n’est désormais plus seulement un club de football. Au fil des années, le club de la capitale est devenu une marque reconnue mondialement. Beaucoup de marques veulent s’associer au double champion d’Europe et il collabore aussi avec beaucoup d’artistes dans plusieurs domaines différents. Depuis maintenant trois ans, le PSG a décidé de collaborer avec des écoles de création pour imaginer les affiches des rencontres de Ligue des champions. Ce vendredi matin, les Rouge & Bleu ont officialisé leur collaboration avec l‘école Gobelins Paris dans cette optique. Cette dernière prend la suite de Penninghen et Camondo, qui avaient été choisies par le PSG lors des deux dernières saisons.

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La collaboration prendra vie dès la semaine prochaine avec le match contre Manchester City

Dans son communiqué, le PSG fait savoir : « Avec, cette saison, une nouveauté : chaque affiche prendra également vie grâce à une version animée. Deux formats pour raconter, en image et en mouvement, la magie des grandes soirées européennes. (…) Plusieurs étudiants issus du département Animation de l’école auront ainsi carte blanche pour imaginer les affiches des rencontres de Ligue des champions du club pour la saison 2026-2027. L’ambition : leur offrir la liberté de s’approprier l’univers du Paris Saint-Germain, son identité, ses codes et son histoire, pour en proposer une interprétation personnelle et originale, indique le PSG. Grande nouveauté cette saison : chaque création sera également accompagnée d’une version animée. Un prolongement naturel de cette collaboration avec GOBELINS Paris, dont le savoir-faire dans l’animation est reconnu à l’échelle internationale. Après Penninghen puis Camondo, cette nouvelle collaboration confirme une initiative désormais installée dans les campagnes européennes du Paris Saint-Germain. Depuis son lancement, les étudiants ont imaginé 26 affiches, chacune portant le regard et la sensibilité de son auteur », rappelle le PSG dans son communiqué. « La collaboration prendra vie dès la semaine prochaine, en amont de la rencontre de Ligue des champions face à Manchester City, le 14 octobre, avec un premier aperçu de l’univers artistique imaginé par les étudiants de GOBELINS Paris. Elle se déploiera ensuite tout au long de la campagne européenne du club, au rythme des rencontres et des interprétations proposées par les étudiants », conclut le PSG.