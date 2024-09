Dans un communiqué, le PSG a apporté son soutien à Nuno Mendes, victime de propos injurieux et racistes sur ses réseaux sociaux.

Nuno Mendes a vécu un après-match difficile. Après avoir concédé un penalty en cours de match face au Stade Brestois, l’international portugais s’est bien ressaisi. Mais après la rencontre, l’ancien du Sporting CP a subi des propos injurieux et racistes, comme il l’a partagé sur son compte Instagram.

Et le PSG a apporté son soutien à son numéro 25 via un communiqué sur ses réseaux sociaux. « Le Paris Saint-Germain ne tolère aucune forme de racisme, d’antisémitisme ou toute autre forme de discrimination. Les insultes raciales dirigées contre Nuno Mendes sont totalement inacceptables. Nous soutenons fermement Nuno et toutes les personnes concernées, et nous travaillons avec les autorités et les associations compétentes pour que les responsables répondent de leurs actes. Au Paris Saint-Germain, nous nous engageons à favoriser un environnement d’inclusion, de respect et d’unité à la fois sur et en dehors du terrain. Le racisme n’a pas sa place dans le football et nous continuerons à défendre les valeurs de tolérance et de respect qui définissent notre club. » Grosse force à Nuno Mendes.