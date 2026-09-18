Le PSG apporte son soutien à Teddy Riner, victime d’insultes racistes

Interrogé sur la politique, Teddy Riner a expliqué craindre la montée de l’extrême droite. Pour cela, il a reçu des insultes racistes sur les réseaux sociaux, le PSG a tenu à lui apporter son soutien.

Mercredi, le PSG a annoncé le retour de Teddy Riner dans sa section judo, un an après son départ. Pilier du retour de la section en 2017, la légende du judo français a signé un contrat de deux ans avec les Rouge & Bleu qui doit l’emmener aux Jeux olympiques de Los Angeles. Mais ce n’est pas cette signature qui fait l’actualité ces dernières heures autour du judoka. Interrogé sur la politique, il a fait savoir qu’il craignait la montée de l’extrême droite à l’approche des élections présidentielles. De paroles qui lui ont valu des insultes racistes sur les réseaux sociaux.

« Les insultes racistes et les messages de haine visant Teddy Riner sont inacceptables »

Via son compte X, le PSG a tenu à apporter son soutien à son joueur et a dénoncé les messages honteux qu’il a reçus. « Teddy, tu as tout notre soutien. Les insultes racistes et les messages de haine visant Teddy Riner sont inacceptables. Elles n’ont pas leur place sur les réseaux sociaux, dans le sport ou dans notre société. Au Paris Saint-Germain, nous continuerons de défendre ce qui nous unit : le respect, la dignité et la fraternité. »